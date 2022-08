Dream Scenario: Nicolas Cage sarà nel nuovo film prodotto da Ari Aster

Dopo The Unbearable Weight of Massive Talent e l’imminente Renfield, Nicolas Cage non ha finito di mostrare le sue doti comiche, con le fonti che dicono a Deadline che sarà il protagonista della commedia di A24, Dream Scenario. A24 finanzierà e produrrà il film, con la regia di Kristoffer Borgli.

Ari Aster e Lars Knudsen produrranno con la loro etichetta Square Peg, con Borgli, che scriverà anche la sceneggiatura. Oltre a essere descritta come una commedia, i dettagli del progetto vengono tenuti nascosti.

Jacob Jaffke e Tyler Campellone produrranno insieme ad A24, Aster e Knudsen. Questo segna la quarta collaborazione tra Square Peg e A24 dopo Hereditary, Midsommar e l’imminente Disappointment Blvd. con Joaquin Phoenix.

Cage sta decisamente tornando alla ribalta, tornando al suo lavoro nel film drammatico di Neon, Pig, che lo ha visto esser preso in considerazione per i premi della stagione. Di recente è stato visto ottenere recensioni entusiastiche interpretando se stesso nel film della Lionsgate, The Unbearable Weight of Massive Talent, interpretato anche da Pedro Pascal e Tiffany Haddish.

Successivamente lo vedremo nel thriller western Butcher’s Crossing, in cui Cage interpreta un cacciatore di bufali, e la commedia d’azione della Universal, Renfield, nel ruolo di Dracula al fianco di Nicholas Hoult nel ruolo del personaggio principale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...