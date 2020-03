Dredd: Karl Urban afferma che gli piacerebbe fare un sequel

Anche se da noi è arrivato con diversi anni di ritardo, la fama attorno a Dredd non si è mai esaurita, e non parlo di quel film con Stallone, ma del più moderno con Karl Urban.

Per molti la prima visione è stata all’anteprima mostrata durante il Comic-Con di San Diego, e le reazioni adoranti a quel film lo hanno consacrato velocemente, anche se noi abbiamo dovuto aspettare 7 anni per poterlo finalmente vedere e aggiungere alle nostre collezioni di DVD.

Come la quasi totalità delle persone che l’hanno visto, anche noi non vedevamo lora di vedere un sequel. Gli anni sono passati e mentre passavano un sequel del film è diventato sempre meno probabile. C’era l’idea di una serie intitolata Mega-City One di cui Urban stava discutendo per far parte, ma anche quella produzione sembra aver rallentato.

Durante una recente apparizione al C2E2, però a Urban è stato chiesto di un possibile sequel da un fan, e a quanto pare all’attore piacerebbe farlo, ma come fan, spiega che gli piacerebbe vedere più Dredd.

“Senti, mi piacerebbe farlo, sono sul pezzo e lo dico un sacco di volte. Non so se succederà. Penso che i ragazzi che possiedono i diritti di Dredd, Rebellion, stanno sviluppando qualcosa chiamato Mega-City One e sarebbe fantastico vedere più Dredd, che sia con me o meno, non importa. Sono un fan di Dredd e ci sono così tante storie fantastiche. Mi piacerebbe vederle. E non ho dubbi che, un giorno, qualcuno le realizzerà. È solo questione di tempo.”

Se Dredd dovesse mai tornare, sarebbe fantastico vedere Urban nel ruolo. Secondo molti il franchise non sarebbe lo stesso senza di lui. Per quanto riguarda la possibilità che Alex Garland ritorni, a quanto pare non ha fretta. Quando gli è stato chiesto in precedenza se sarebbe mai tornato al franchise, il regista ha dichiarato:

“No. È stata un’esperienza piuttosto grezza, per una serie di motivi. Alla fine, non volevo tornare indietro. Adoro Dredd, amo il personaggio, ma non ho nessuna fretta di rifarlo.”

Perché la sua esperienza nel film è stata così negativa? Bene, Garland è stato accreditato come scrittore del film e mentre Pete Travis è stato accreditato come regista, Garland è stato il vero regista del film. Urban ha infatti precedentemente affermato:

“Gran parte del successo di Dredd è in realtà dovuto ad Alex Garland e ciò che molte persone non capiscono è che è lui ad aver effettivamente diretto quel film. Spero solo quando la gente pensa alla filmografia di Alex Garland si renda conto che Dredd è il primo film che ha realizzato, prima di Ex Machina. Devi pensare in questi termini; Dredd, Ex Machina, Annientamento.”

