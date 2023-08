Drew Barrymore attaccata dallo stalker live: la reazione dell’attrice è da non credere!

Un episodio scioccante ha scosso l’industria dello spettacolo! Il 22 agosto Drew Barrymore è stata bruscamente interrotta durante un’intervista live. L’ individuo coinvolto si è rivelato essere uno stalker noto nel mondo delle star. Il bizzarro incidente si è svolto di fronte alle telecamere, mentre la rinomata conduttrice Renée Rapp cercava di condurre un colloquio con la celebrità. Il video di questa angosciante interruzione ha rapidamente guadagnato notorietà sui social media, catturando l’attenzione di fan e spettatori affascinati dalla straordinaria reazione di Drew Barrymore e Renée Rapp.

Nelle immagini, emerge chiaramente l’apparizione di un individuo che si abbandona a un clamoroso saluto, intonando ad alta voce il nome di Drew. Pur visibilmente sconcertata, la Barrymore ha mantenuto un’educazione impeccabile, ricambiando il gesto con un’espressione di smarrimento. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione dei bodyguard che hanno percepito la stranezza dell’incidente, sia l’attrice che la conduttrice sono state tempestivamente allontanate dal palco e portate in luogo sicuro, lontano dall’insidioso individuo.

La forza straordinaria di Drew Barrymore

Il mondo dell’intrattenimento ha assistito a un momento di grande tensione e coraggio quando Drew Barrymore è stata coinvolta in un incontro con Renée Rapp all’interno dei suggestivi locali del 92nd Street Y. La serata, tuttavia, è stata oscurata dalla inaspettata comparsa di un individuo che è risultato essere un noto stalker di celebrità. Ma la determinazione di Barrymore e Rapp ha superato qualsiasi ostacolo, lasciando un segno indelebile nell’animo dei fan e degli spettatori.

Nonostante il disturbo causato dall’individuo identificato come Chad Michael Busto, le due donne hanno dimostrato un coraggio straordinario, continuando l’intervista nonostante l’atmosfera tesa e inquietante. Il comportamento dello stalker è stato sorprendentemente aggressivo, presentandosi con una richiesta molesta e minacciosa: “Sono Chad Michael Busto, sapete chi sono. Ho bisogno di vedervi mentre sono qui a New York”. Questa audace affermazione ha suonato come un campanello d’allarme, mettendo in luce il livello di preoccupazione e il potenziale pericolo rappresentato da quest’individuo per la sicurezza di Drew Barrymore.