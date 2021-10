Drew Barrymore parla della disputa tra Lucy Liu e Bill Murray sul set di Charlie’s Angels

Drew Barrymore ha guardato le spalle ai suoi compagni Angeli dopo che Lucy Liu ha recentemente parlato di una disputa sul set con Bill Murray durante le riprese di Charlie’s Angels.

Nell’episodio di martedì di The Drew Barrymore Show, l’attrice si è seduta con il podcaster Danny Pellegrino e Ross Mathews per discutere del film. Barrymore ha menzionato la sua stretta amicizia con gli ex Angeli e ha elogiato in particolare Liu, dicendo: “Lucy è là fuori proprio ora a parlare del suo battibecco con Bill Murray, e per sostenerla ho fatto un video“, ma a quanto pare Liu rispose: “Non ne ho bisogno“.

Il conduttore del talk show ha quindi fornito maggiori dettagli sull’incidente tra Liu e Murray, spiegando: “Quello che è successo veramente è che Bill era solo – sai, i comici possono essere un po’ oscuri a volte. È solo arrivato sul set di cattivo umore”.

“Quello che devi sapere è quanto Lucy si è difesa da sola”, ha continuato Barrymore. “E questa è stata la cosa grandiosa che è emersa da una sfortunata circostanza. Ha letteralmente detto: ‘Non accetto questo tipo di comportamento da parte tua’. Tutti noi l’abbiamo sostenuta e siamo andati avanti.”

Liu ha parlato dello scontro con Murray nel podcast Asian Enough del Los Angeles Times a luglio, rivelando che Murray ha iniziato a “lanciarle insulti” sul set e “ha continuato ad andare avanti all’infinito“. Pellegrino ha chiesto se il comportamento di Murray fosse diretto a tutti sul set quel giorno, e Barrymore ha detto che le sue osservazioni erano generali prima che “si concentrasse su” Liu.

Si è complimentata con Liu, dicendo: “La rispettavo allora, la rispetto adesso“. Ha anche sottolineato l’importanza di avere un sistema di supporto quando un collega non viene rispettato sul posto di lavoro.

