Dual: Karen Gillan e Aaron Paul protagonisti del thriller di fantascienza

Stando a quanto riportato da THR, Karen Gillan dirigerà il cast del thriller di fantascienza intitolato Dual, con Aaron Paul, Beulah Koale, Martha Kelly e Jesse Eisenberg.

Il film della regista Riley Stearns (The Art of Self Defense) seguirà una donna malata terminale (Gillan) che opta per una procedura di clonazione per alleviare la perdita ai suoi amici e la sua famiglia. Quando però guarisce miracolosamente, i suoi tentativi di far smantellare il clone (interpretato anche quello da Gillan) falliscono e un tribunale porta le due ad un duello mortale per decidere chi vivrà e chi morirà.

Stearns ha scritto la sceneggiatura e produrrà la pellicola insieme a XYZ Films.

XYZ gestirà le vendite globali e rappresenterà gli Stati Uniti con CAA Media Finance e UTA Independent Film Group. Il progetto, che la regista spera di girare questa estate, dovrebbe essere in vendita presso il mercato virtuale di Cannes guidato dall’agenzia.

