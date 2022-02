Due Fantagenitori: ecco il trailer della serie sequel del successo di Nickelodeon

I fan di Due Fantagenitori hanno potuto dare dato un’occhiata a un Timmy Turner in età adulta ieri, dopo che la Paramount Pictures ha rivelato la prima immagine del loro reboot live-action.

Ora, questo non è un nuovo territorio per il favorito di Nickelodeon. Ci sono stati altri tentativi di trasformare Timmy Turner, anche se solo in 3D in un crossover di cui ho ancora memoria. Ma, questa volta, la Paramount punta sulla nostalgia dei millennial per aiutare davvero a dare una spinta allo spettacolo. Questo approccio ha funzionato a meraviglia per Rugrats dopo la nuova versione di Paramount+.

Il produttore Christopher Nowak ha scritto in precedenza su Instagram:

“Queste persone. Non ho mai visto un cast, una troupe e una stanza degli sceneggiatori riunirsi in questo modo prima d’ora. Questa stagione è stata una gioia assoluta. Abbiamo catturato un fulmine in una bottiglia qui. Non vedo l’ora che tutti lo vedano.”

Quindi, dopo la prima immagine ufficiale, Paramount+ ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie tv sequel live action in tecnica mista di Due Fantagenitori, con in allegato anche la data d’uscita, il 31 marzo.

Dal trailer possiamo notare la tecnica mista utilizzata per la serie, in cui vedremo Cosmo e Wanda interagire in grafica computerizzata, mentre i protagonisti umani saranno interpretati da Audrey Grace Marshall (Vivian “Viv” Turner) e Tyler Wladis (Roy Ragland). Susanne Blakeslee e Daran Norris torneranno invece a dare la voce a Wanda e Cosmo.

Nickelodeon ha anche rilasciato una sinossi per la serie, che recita: “In The Fairly OddParents, Ty Turner sradica la sua vita per riunirsi con la sua fidanzata del liceo, Rachel Ragland, nella città di Dimmsdale, spingendo la sua cauta figlia di 13 anni, Viv, in un nuovo mondo in cui non si adatta. Una volta lì, suo cugino, Timmy, affida ai suoi padrini fatati, Wanda e Cosmo, il compito di aiutarla ad adattarsi prendendola sotto le loro ali. Assistendo al trasferimento delle fate, anche il nuovo fratellastro di Viv, Roy, li eredita e i due fratelli dovranno quindi unirsi per superare gli ostacoli sul loro cammino, con l’aiuto dei loro nuovi padrini fatati“.

Potete vedere il trailer qui sotto:

