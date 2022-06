Duke Nukem: Legendary realizzerà un film prodotto dai creatori di Cobra Kai

Duke Nukem, il videogioco degli anni ’90 che ha contribuito a rendere popolare il genere degli sparatutto in prima persona, sta ricevendo un trattamento cinematografico.

Legendary Entertainment, la società dietro Dune e la serie di film del MonsterVerse, ha acquisito i diritti del film da Gearbox, con i creatori di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg a bordo per la produzione.

Legendary produrrà anche, così come Jean Julien Baronnet (Assassin’s Creed) dei Marla Studios, specializzato in adattamenti di videogiochi. Heald, Hurtwitz e Schlossberg stanno producendo tramite la loro etichetta, Counterbalance Entertainment.

Lanciato nel 1991 da Apogee Software, in seguito chiamato 3D Realms, Nukem è un franchise di videogiochi da 1 miliardo di dollari che è nato come gioco per PC. Quando il terzo gioco, Duke Nukem 3D, è uscito nel 1996, è diventato non solo un successo di critica, ma ha contribuito a inaugurare l’ubiquità dei giochi in prima persona negli anni a venire.

Dopo essere rimasto fermo per anni in una sorta di inferno di sviluppo dei videogiochi, il franchise è tornato nel 2011, dopo che Gearbox ha acquisito 3D Realms, con Duke Nukem Forever.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...