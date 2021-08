Dune: Denis Villeneuve aveva paura di tradire il suo adolescente interiore realizzando il film

Il regista Denis Villeneuve rivela che Dune è stato il film più difficile da realizzare per lui.

Villeneuve ha ottenuto il plauso della critica per i suoi lavori passati come Arrival e Blade Runner: 2049. Entrambi i suoi precedenti film di fantascienza hanno ottenuto riconoscimenti, con il primo che ha ottenuto il premio come miglior film e miglior regista agli Academy Awards, e il secondo che ha ottenuto un premio per la migliore fotografia. Tuttavia, Blade Runner: 2049 non è stato un successo al botteghino.

Il prossimo film di Villeneuve, tuttavia, è un affare considerevolmente più grande. Mentre Arrival e Blade Runner: 2049 hanno seguito da vicino i due personaggi principali dei rispettivi film, Dune ha un vasto cast di personaggi e i ruoli sono presi in mano da una lista di attori di Serie A, tra cui Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa e Zendaya.

Dune segue il Paul Atreides di Chalamet, erede della Casa Atreides, mentre la sua famiglia si trasferisce dal loro pianeta natale di Caladan all’inospitale Arakkis (alias Dune), un pianeta al centro dell’universo. Arakkis è l’unica fonte di spezia, una risorsa ambita che consente i viaggi spaziali a lunga distanza e dona capacità mentali potenziate. Quella che sembra una normale acquisizione di un feudo si evolve in un gioco di tradimenti, costringendo Paul e sua madre, Lady Jessica (Ferguson), a fuggire nel deserto.

Villeneuve, che ha lavorato a un adattamento di Dune per diversi anni, ha dichiarato a Total Film che è stato il suo film più difficile da realizzare.

Il regista aveva immaginato il suo adattamento da quando era un adolescente e la paura di deludere il suo bambino interiore era la sua prima preoccupazione. Villeneuve cita anche quello che chiama un “dispositivo autodistruttivo” dentro di lui per portare avanti progetti che considera fuori dalla sua portata, ma si è calmato usando uno dei mantra centrali nella trama di Dune.

“È stata di gran lunga la cosa più difficile che abbia fatto. Provi intense sensazioni di piacere quando riesci a dare corpo ad immagini vicine a ciò che avevi in ​​mente da adolescente; allora tutto diventa orgasmico. Ma i fallimenti sono molto difficili da sopportare, perché deludi l’adolescente dentro te stesso. Come ha sottolineato Hans Zimmer, è molto pericoloso cercare di realizzare uno dei tuoi sogni più antichi. Ho una specie di dispositivo autodistruttivo dentro di me per portare avanti progetti che sono fuori dalla mia portata. [Ma] non devo avere nessuna paura. La paura è l’assassino della mente. La paura è la morte che porta all’annientamento totale. Affronterò la mia paura.”

“Il problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune doveva uscire nelle sale statunitensi il 18 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre mente in Italia il 16 settembre.

