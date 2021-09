Dune: Denis Villeneuve è già pronto per il capitolo 2 e aspetta solo il via libera

Poco prima del fine settimana Dune è arrivato in quel di Venezia, e le recensioni del film di Denis Villeneuve sono state pubblicate online – i recensori sono stati in gran parte sopraffatti dalla scala e l’ambizione dell’adattamento del romanzo di Frank Herbert.

Ma dal momento che l’approccio di Villeneuve è stato quello di tagliare in due il denso tomo di Herbert, il suo adattamento attualmente copre solo la prima metà della storia – e l’implicita “Parte Due” non è stata ufficialmente approvata dalla Warner, che come sempre, aspetta di vedere se sarà un successo.

Non temere però, a quanto pare le cose non stanno così, perché i lavori per “Dune 2” sono in corso. Sembra proprio che Villeneuve e il suo team siano già pronti a partire, se il secondo capitolo otterrà il via libera. Parlando in un’intervista a tavola rotonda (tramite Slashfilm), il regista sembrava già più che pronto per la seconda metà della sua saga di fantascienza, che potrebbe iniziare a girare già il prossimo anno.

“Per sviluppare un film di quelle dimensioni devi realizzare set, costumi, e tutto, quindi stiamo parlando di mesi”, ha detto. “Ma se ci sarà entusiasmo per il film, e quindi riceverà il via libera, sarò pronto a partire anche nei primi mesi del 2022, di sicuro. Mi piacerebbe perché sono pronto e dirò che mi piacerebbe portarlo sullo schermo il prima possibile.”

E se il pubblico è stato travolto da Dune come lo sono stati i recensori, Villeneuve promette grandi cose per il capitolo successivo, dal momento che i personaggi, i mondi e altro sono già stati stabiliti.

“Il compito difficile [della prima parte] è stato quello di farvi conoscere questo mondo, le idee, le culture, le diverse famiglie, i diversi pianeti. Una volta fatto, diventa un folle parco giochi”, dice. “Quindi mi permetterà di impazzire e creare davvero… Non dovrei dire questo ma lo farò lo stesso, per me Dune: Part One è stato come un antipasto. La seconda parte è il pasto principale in cui possiamo aggiungere più portate. Questo è quello che posso dire.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...