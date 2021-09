Dune: Denis Villeneuve ha parlato di alcuni elementi che sono stati ispirati da Star Wars

L’attesissimo Dune del regista Denis Villeneuve uscirà finalmente il mese prossimo, e il film è appena stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, venerdì sera.

Secondo le voci, il film ha ricevuto una standing ovation di otto minuti ed è stato accolto con elogi da molti, tra cui la regista premio Oscar Chloé Zhao che ha diretto il film Marvel, Eternals. SlashFilm era presente alla proiezione e ha partecipato a una tavola rotonda con Villeneuve. Durante la chiacchierata, il regista ha rivelato quale scena dell’originale Star Wars lo ha ispirato.

“Quando ho visto il primissimo Star Wars nel 1977, le mie scene preferite erano quelle più naturali”, ha spiegato Villeneuve. “Quelle in cui vediamo i droidi all’inizio – c’era qualcosa che era una forza della natura. Sono cresciuto facendo documentari in cui la natura diventa il tuo occhio più potente, e cerco di portare questo in Dune. Stranamente, ho provato a farlo un film di fantascienza, approcciarmi in stile documentario, usando la natura come un forte alleato invece di combatterla.”

Dune presenta un cast impressionante guidato da Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides. Il film includerà anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Oscar Isaac come Duke Leto Atreides, Zendaya come Chani, Sharon Duncan-Brewster come Dr. Liet-Kynes, Jason Momoa come Duncan Idaho, Dave Bautista come Glossu Rabban e Javier Bardem come Stilgar.

Un altro grande nome sulla lista è la star del Marvel Cinematic Universe, Josh Brolin, interpreta Gurney Halleck. Durante una recente chiacchierata con ACE Universe, Brolin ha definito Dune “un capolavoro cinematografico”.

“Hanno proiettato il film per noi quando finalmente è stato fatto. Ed ero così sbalordito. Voglio dire, penso di poter tranquillamente dire che è un capolavoro”, ha condiviso Brolin. “È davvero un capolavoro cinematografico, quello che è stato in grado di fare è avere tutti quei personaggi e dare a tutti quei il proprio tempo su schermo, ed al contempo riuscire a tenere insieme la storia, rendergli giustizia.”

