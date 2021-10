Dune: Denis Villeneuve vorrebbe fare almeno tre film

Dopo un weekend d’apertura da capogiro negli Stati Uniti, il Dune del regista Denis Villeneuve ha ottenuto il via libera da Legendary e Warner di continuare la propria storia con un secondo film, ma ehi, perché fermarsi solo a due?

Dopotutto, Frank Herbert ha scritto sei romanzi di Dune in totale: Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune e Chapterhouse: Dune. Da allora suo figlio Brian Herbert ha collaborato con il co-sceneggiatore Kevin J. Anderson per una serie di ancora più prequel, sequel e spin-off ambientati nell’universo di Dune. Non tutto quel materiale ha bisogno di un adattamento, ma Villeneuve ha detto a EW all’inizio di quest’anno che gli piacerebbe fare “almeno tre film” di Dune.

Il nuovo film di Dune copre la prima metà del romanzo originale di Herbert e Dune: Part Two affronterà il resto. Ma Villeneuve crede che l’adattamento di Dune Messiah sia importante per trasmettere l’intera saga di Paul Atreides.

“Ho sempre immaginato tre film”, dice Villeneuve. “Non è che io voglia fare un franchise, ma questo è Dune, e Dune è una storia enorme. Per onorarlo, penso che avresti bisogno di almeno tre film. Questo sarebbe il sogno. Seguire Paul Atreides e il suo arco narativo completo sarebbe carino.”

Come sanno i lettori di Herbert, il mondo di Dune diventa più strano con ogni libro. Alla fine di Children of Dune, un personaggio ha iniziato a trasformarsi in un ibrido uomo-verme della sabbia che diventa il personaggio titolare di God Emperor of Dune. Adattare quella trasformazione potrebbe essere troppo anche per Villeneuve, ma è decisamente interessato a Dune Messiah.

“Herbert ha scritto sei libri, e più ne scriveva, più diventava psichedelico”, dice Villeneuve. “Quindi non so come alcuni di loro potrebbero essere adattati. Una cosa alla volta. Se mai avrò la possibilità di fare Dune: Part Two e Dune Messiah, sarò benedetto.”

