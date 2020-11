Dune Drifter: ecco il trailer del survival thriller fantascientifico indipendente

4Digital Media ha rilasciato un trailer per un thriller di sopravvivenza fantascientifico indipendente dall’aspetto fantastico intitolato Dune Drifter. Il film proviene dal regista Marc Price (Colin, Magpie, Nightshooters, A Fistful of Lead) e per un film indipendente ha uno stile visivo fantastico.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

Nella storia: “durante una battaglia spaziale orbitale in corso per l’umanità, un gruppo di piloti di caccia spaziali alle prime armi viene inviato per unirsi alla battaglia contro un’armata di navi nemiche imbattibili. Quando il pilota apprendista e il suo artigliere vengono abbattuti, riescono a schiantarsi su un vicino pianeta desolato. Con l’artigliere ferito a morte e il suo supporto vitale impostato per durare solo due giorni, l’unica opzione del nostro pilota è riparare la sua nave. L’improvvisa comparsa di un’imbarcazione nemica offre la risposta, ma mentre il pilota cerca parti da utilizzare sulla propria nave è inorridito nel vedere un altro sopravvissuto; un soldato alieno nemico che non ha intenzione di lasciarlo scappare”.

Dune Drifter vede come protagonista protagonista Phoebe Sparrow come l’unico sopravvissuto, Adler, affiancata da Daisy Aitkens, Simon Dwyer-Thomas, Alastair Kirton, Richard Corgan, Marcus Shakesheff e Charlotte Mounter.

4Digital Media rilascerà Dune Drifter direct-to-DVD / VOD a partire dal 1° dicembre.

