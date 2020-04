Dune: ecco il primo sguardo a Timothée Chalamet come Paul Atreides sul pianeta Caladan

Il primo passo del viaggio di un eroe a volte inizia con una spinta.

All’inizio dell’epopea di fantascienza di Frank Herbert, Dune, il giovane reale Paul Atreides si prepara a lasciare la vita confortevole che conosce per un pianeta minerario desolato e pericoloso noto come Arrakis, dove la sua ricca famiglia supervisionerà l’estrazione di una spezia vitale per la galassia.

Se solo avesse saputo del caos e della morte che lo attendevano, avrebbe potuto essere ancora più dispiaciuto di andarsene.

Questo è il primo sguardo a Timothée Chalamet come Paul Atreides sul suo pianeta nativo di Caladan dalla versione cinematografica di questo dicembre del romanzo, diretto dal regista di Arrival e Blade Runner 2049, Denis Villeneuve. Il libro del 1965 fu talmente tellurico nella sua influenza che i suoi echi sono percettibili ancora oggi nella narrativa di fantascienza e in quella fantasy, a mezzo secolo di distanza.

Grazie a Vanity Fair oggi possiamo mostrarvi la prima vera immagine che ritrae l’eroe centrale della trama, Paul Atreides, un figlio del privilegio della potente famiglia di cui porta il cognome, ma non abbastanza da proteggerlo dai pericoli che lo attendono. Mentre la famiglia Atreides lascia il mondo oceanico di Caladan per prendere il sopravvento su Arrakis, stanno anche diventando preda della brutale rivale casa Harkonnen, che cerca di sfruttare il mondo desertico che stanno per ereditare. La casa Atreides è solo un’altra parte del paesaggio da annientare.

“La cosa immediatamente interessante di Paul è stato il fatto che in una storia di tale dettaglio, scala e costruzione del mondo, il protagonista è in una sorta di viaggio da antieroe”, ha detto Chalamet. “Pensa che sarà una specie di giovane generale che studia suo padre e la sua guida di una forza da combattimento prima che abbia raggiunto la maggiore età, un decennio più tardi, o qualcosa del genere”, ha detto Chalamet.

Qui sotto potete vedere l’immagine:

La sinossi recita: “l problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

Mi piace: Mi piace Caricamento...