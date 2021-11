Dune: il costumista Bob Morgan parla delle influenze a Akira Kurosawa nei costumi

È risaputo che il lavoro del leggendario regista giapponese, Akira Kurosawa, ha avuto una grande influenza su Star Wars. Non è nemmeno così difficile collegare i punti tra Star Wars e il classico romanzo di fantascienza di Frank Herbert, Dune. Quello che potresti non aver realizzato è che Kurosawa ha anche avuto un’influenza sul design dei costumi del nuovo adattamento cinematografico di Denis Villeneuve di Dune.

SlashFilm ha recentemente condotto un’intervista con Bob Morgan, uno dei costumisti di Dune. In quell’intervista, Morgan ha condiviso come la Casa Atreides in Dune è stata modellata sulla Casa dei Romanoff, l’ultima famiglia reale della Russia, che fu giustiziata dopo la rivoluzione del 1917.

“Kurosawa è stato così fonte di ispirazione per me da giovane. Penso che avessi probabilmente 18 o 19 anni, ero così preso dalle sue storie e poi ho anche pensato a come hanno vestito tutte quelle persone. Hanno progettato tutto, e guardando alle masse ed al pensiero dietro al concept, era tutto così vivido, così bello e così potente. Poi, quando ho avuto l’opportunità di farlo, ho pensato subito a Kurosawa. Una cosa è avere una persona in piedi lì, un’altra è avere 200 persone in piedi lì. Ricordo il giorno in cui abbiamo schierato i soldati Harkonnen, per la prima volta nell’uniforme al buio. Fu wow!”

Morgan non ha menzionato alcun film specifico di Kurosawa, ma sembra che abbia parlando più dell’impressione generale di vedere centinaia di soldati in uniforme che di utilizzare elementi di design specifici dei costumi giapponesi come riferimento visivo per Dune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...