Dune: il film sarà presentato in anteprima alla 78° Mostra del Cinema di Venezia

Dune di Denis Villeneuve sarà presentato in anteprima mondiale alla 78° Mostra del Cinema di Venezia.

Nelle ultime due settimane era in gestazione la voce che Dune avrebbe fatto il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, e ora è stata confermata essere vera. Il film sarà proiettato fuori concorso il 3 settembre, un mese intero prima della sua uscita nelle sale.

Dune è stato uno dei film più attesi della memoria recente grazie al suo cast forte e diversificato e alla leggendaria eredità di una proprietà di fantascienza come questa. Il film dovrebbe adattare la prima parte del libro, e se Dune si rivelerà il successo che molti vogliono che sia, allora è molto probabile che verrà realizzato un sequel.

Il film uscirà lo stesso giorno anche su HBO Max, nonostante le voci suggeriscano il contrario.

Per celebrare la prima conferma del film al Festival di Venezia, è stata pubblicata una nuova foto che mostra gran parte del cast principale. La nuova foto mostra Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem e Timothee Chalamet che fissano cupamente in lontananza.

Potete vederla qui sotto nel tweet:

#Dune (@dunemovie) by #DenisVilleneuve will have its #OutOfCompetition world premiere at the #BiennaleCinema2021 #Venezia78! The highly anticipated movie, which stars an acclaimed cast, will be shown on Friday 3 September in the Sala Grande. Read more → https://t.co/x1QxLizvDQ pic.twitter.com/TTnV2F3xwX

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) June 17, 2021