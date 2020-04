Dune: il personaggio di Zendaya nel dettaglio in una nuova immagine

Sulla scia delle nuove immagini di Dune, la star del film, Zendaya, ha condiviso una foto del suo personaggio, Chani.

L’iconico romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert è stato adattato un paio di volte, sia in forma cinematografica che in forma di miniserie. Tuttavia, molti hanno lottato per tradurre correttamente il romanzo in un mezzo diverso a causa della complessa trama e dei temi di Dune. Ora i fan sperano che questo ultimo adattamento spezzerà la tradizione e diventerà il film che speravano di vedere da tempo.

Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) dirige quello che spera sarà il primo di almeno due film di Dune. Villeneuve si è avvicinato al film con l’intenzione di creare un sequel, ma nulla è stato annunciato ufficialmente.

Dune vanta un cast stellare che ha suscitato l’entusiasmo dei fan. A condurre il cast c’è Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, con Oscar Isaac e Rebecca Ferguson che interpretano i suoi genitori, rispettivamente il duca Leto Atreides e Lady Jessica. A completare ulteriormente il cast ci sono Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Javier Bardem e Josh Brolin. La star di Spider-Man: Far From Home, Zendaya, è stata scelta come Chani, uno dei nativi Fremen che vivono sul pianeta deserto di Arrakis.

Zendaya ha condiviso una nuova foto di Chani su Instagram. I fan hanno già intravisto il personaggio in una serie di nuove immagini, ma questa nuova mostra il suo costume nel dettaglio.

Potete vederla qui basso:

View this post on Instagram Dune A post shared by Zendaya (@zendaya) on Apr 14, 2020 at 3:44pm PDT

“l problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

