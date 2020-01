Dune: Kyle MacLachlan si è detto entusiasta di vedere il film di Denis Villeneuve

L’hype train ha decisamente lasciato la stazione ieri sera circa il nuovo film di Dune dopo che il primo logo-title è emerso online.

L’aspettativa era in formazione da anni ormai mentre il cast dell’ensemble era in assemblaggio e con l’arrivo di Denis Villeneuve, regista di Arrival e Blade Runner 2049, si preannuncia un film interessante.

Ora uno dei membri del cast originale dell’adattamento di Dune di David Lynch obliterato il suo biglietto per il treno. Parliamo dell’attore Kyle MacLachlan che ha rivelato il suo entusiasmo di vedere la nuova interpretazione del materiale, oltre al fatto che Timothée Chalamet partecipi alla parte che ha segnato il suo debutto cinematografico.

“Sono molto entusiasta di vederlo”, ha detto MacLachlan a Kevin Smith e IMDB. “Ce ne sarà un altro, ci saranno un paio di noi là fuori, che corrono in giro, c’è un sacco di spazio e penso che Timothée farà un lavoro fantastico. Non vedo l’ora di vedere la visione di Denis. David Lynch, ovviamente, aveva una visione molto specifica, quindi sono sicuro che sarà qualcosa di completamente diverso. Perché non dare a entrambi credito per i loro meriti?ì”

Il regista dei Clerks ha interrotto poi lo scambio dicendo che non poteva immaginare la nuova produzione senza almeno un piccolo ruolo per l’attore, al che MacLachlan ha risposto con una risata: “Sto ancora aspettando”.

Villeneuve in precedenza ha reso omaggio alla versione del film di Lynch proprio mentre stava iniziando a sviluppare la sua interpretazione del classico romanzo di Frank Herbert.

“David Lynch ha fatto un adattamento negli anni ’80 che ha alcune qualità molto forti”, ha detto Villeneuve a Yahoo nel 2017. “Voglio dire, David Lynch è uno dei migliori registi in vita, ho un enorme rispetto per lui. Ma quando ho visto il suo adattamento, sono rimasto impressionato, ma non era quello che avevo sognato, quindi sto cercando di realizzare l’adattamento dei miei sogni. Non avrà alcun collegamento con il film di David Lynch. Sto tornando al libro e alle immagini che sono nate nella mia testa quando l’ho letto.”

La sinossi recita: “l problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

Mi piace: Mi piace Caricamento...