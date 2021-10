Dune: le opinioni di Stephen King e Christopher Nolan elogiano il nuovo adattamento

Il maestro dell’horror Stephen King ha espresso la sua opinione sul Dune di Denis Villeneuve.

La sezione statunitense del web ha parlato dell’adattamento questo fine settimana dopo il grande debutto in sala – ricordo che da noi in Europa è uscito molto prima. Chiaramente, il pubblico si sta godendo la versione del regista del famoso romanzo di fantascienza di Frank Herbert.

Lo scrittore è rimasto molto colpito dal modo in cui la storia è stata catturata sullo schermo. Tuttavia, King ha notato che il film è durato un po’ più a lungo di quanto presagito. Ancora più interessante, se si tiene conto del fatto che questa è solo una parte dell’intero libro di Herbert. Sicuramente, il romanziere horror può identificarsi con questo.

Un altro punto d’enfasi nell’analisi del creatore di IT riguardava gli incredibili effetti speciali. Non c’è dubbio che i fan della proprietà credessero che il libro fosse sostanzialmente inadatto per l’adattamento. A parte un film cult di David Lynch, la maggior parte delle conversazioni circa gli adattamenti di Dune si è evoluta nel tentativo di catturare la portata e l’atmosfera della prosa di Herbert, senza però successo.

“L’ho guardato con mia moglie questo pomeriggio. Davvero lungo ma davvero buono. Difficile da credere che possiamo fare tutti questi incredibili effetti speciali e ancora non raggiungere la pace nel mondo”, ha scritto King.

Qui sotto trovate il post:

La star di quel precedente adattamento, Kyle MacLachlan ha effettivamente parlato con Comicbook del nuovo Dune l’anno scorso. Era molto entusiasta di vedere cosa avrebbe potuto realizzare il regista con questo materiale.

Sembra che questo potenziale sia stato raggiunto se si tiene conto della reazione del pubblico. Le persone chiedono a gran voce la seconda parte dopo aver visto la prima, perfino le persone che l’hanno visto illegalmente, che dopo la “visione demo” si sono convinti ad andare al cinema.

Il regista Denis Villeneuve era ossessionato da Dune da quando era un adolescente, ha detto in una conversazione con Christopher Nolan per il podcast della Directors Guild of America. E Villeneuve è stato finalmente in grado di realizzare almeno la metà del suo sogno di adattare il libro per il grande schermo quest’anno. Nolan, di suo punto, ha elogiato il film di Villeneuve durante il podcast, concentrandosi maggiormente sugli effetti speciali:

“È tra le fusioni più belle tra fotografia, ambientazioni live-action ed effetti visivi o in CGI che abbia mai visto. In ogni suo momento è davvero avvincente. Tutto il tuo team ha fatto un lavoro incredibile. Questo film mostrerà Dune ad una nuova generazione di spettatori, e potrebbe incoraggiarli a leggere i libri. Penso sul serio che sia un lavoro incredibile. L’ho già visto un paio di volte e ad ogni visione ho trovato qualcosa di nuovo, un nuovo dettaglio. È un dono per tutti i fan del cinema, in tutto il mondo.”

