Dune: Part Two, Legendary e Warner danno ufficialmente il via libera al secondo capitolo!

Fate entrare un nuovo lotto di Spezia, perché la seconda parte di Dune è stata ufficialmente approvata ed è in corso di sviluppo.

Giorni dopo l’uscita di Dune nei cinema del Regno Unito, il sequel dell’epico adattamento di Frank Herbert di Denis Villeneuve è stato finalmente approvato, nonostante fosse in bilico da un po’ per via del fatto che la Legendary voleva vedere come sarebbero andati glin incassi.

A quanto pare quindi, grazie ad un post su Twitter che ha confermato la cosa, presto torneremo ad Arrakis e riprenderemo la storia col nuovo capitolo. La notizia è stata annunciata in una serie di post sui social media, con un allettante primo poster bruciato dal sole dedicato alla seconda parte. In una dichiarazione, Villeneuve ha detto:

In precedenza, il regista aveva indicato che era “pronto a partire” per le riprese della seconda parte il prossimo anno se avesse ottenuto il via libera – e ora punterà a una data di uscita di ottobre 2023. Mancano solo due anni, gente.

Qui sotto potete vedere il post:

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021