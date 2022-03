Dune: Parte 2, Austin Butler in trattative per il ruolo di Feyd-Rautha

La star di Elvis, Austin Butler, parrebbe essere in trattative per interpretare Feyd-Rautha in Dune: Parte 2. Anche Florence Pugh è in trattative per unirsi all’ensemble di star con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin che dovrebbero riprendere i loro ruoli. Torna anche il regista, produttore e co-sceneggiatore Denis Villeneuve.

Legendary o Warner non hanno commentato. La produzione del film dovrebbe iniziare in autunno, con la chiusura della produzione presumibilmente fissata al 20 ottobre 2023.

Notoriamente interpretato da Sting nel film di David Lynch del 1984, Rautha è uno dei preferiti dai fan del romanzo di Frank Herbert e dovrebbe svolgere un ruolo importante nella seconda parte. Nel romanzo, è il nipote minore ed erede del barone Vladimir Harkonnen, ed è raffigurato come crudele, un traditore e astuto allo stesso modo di suo zio.

“Il problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune: Parte 1 doveva uscire nelle sale statunitensi il 18 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

La prima parte è uscita il 22 ottobre 2021, in Italia il 16 settembre del medesimo anno, e questa seconda parte uscirà a ottobre 2023.

