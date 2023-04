Dune Parte 2: ecco una serie di prime immagini dall’atteso sequel

Le prime immagini dell’adattamento di Dune di Denis Villeneuve hanno iniziato ad apparire, e nuove foto dal set mostrano Oscar Isaac e tutti i personaggi chiave di Casa Atreides, così come Zendaya nei panni di Chani.

Se vuoi sapere dove inizierà Dune: Part Two, guarda la fine dell’originale del 2021. Il regista Denis Villeneuve vuole chiarire che il suo nuovo film, che uscirà il 3 novembre, non è tanto un altro film quanto una continuazione del primo.

“È importante, non è un sequel, è una seconda parte. C’è una differenza”, dice Villeneuve a Vanity Fair per questo firts-look esclusivo. “Volevo che il film iniziasse davvero proprio dove avevamo lasciato i personaggi. Non c’è salto temporale. Volevo una continuità di drammatica con la prima parte.”

Prima che arrivassero i titoli di coda di quel film, il giovane reale Paul Atreides di Timothée Chalamet, profetizzato come un grande leader, era stato ridotto al nulla. Era sopravvissuto alla distruzione della sua potente famiglia da parte di Casa Harkonnen, ed è stato scacciato nelle aride sabbie del pianeta Arrakis. Lì ha incontrato Chani, interpretata da Zendaya, una donna che era apparsa nei suoi sogni, ed è stato accolto nella sua tribù di abitanti del deserto conosciuta come i Fremen.

Negli ultimi momenti, ha visto uno dei Fremen usare corde e ganci per aggrapparsi a uno dei leviatani scavatori noti come vermi della sabbia, e cavalcare lontano. Il “potere del deserto”, dice. Chani lo guarda e dice: “È solo l’inizio”, che rappresenta un messaggio in codice per lo spettatore che la storia rimane incompleta.

Per diventare un Fremen a tutti gli effetti e guidarli in un contrattacco che vendicherà la sua famiglia caduta e sconfiggerà i poteri che corrompono la galassia, Paul dovrà cavalcare una di queste bestie in Dune: Part Two.

“È una questione di vita o di morte perché, se fai un casino, ti ucciderai”, dice Villeneuve. “È un rito di passaggio. È il modo in cui diventi adulto nel mondo dei Fremen. Questa è una parte molto importante della loro cultura e rispettano i vermi come semidei, quindi hanno una relazione religiosa con il verme.”

Qui sotto potete vedere una serie di prime immagini dal film:

Alcune prime immagini da #DunePartTwo pic.twitter.com/brmJ0P5vNZ — Seratul | Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) April 27, 2023

pic.twitter.com/12qezcK8jP — Seratul | Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) April 27, 2023

Mi piace: Mi piace Caricamento...