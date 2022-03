Dune: Parte 2, Florence Pugh in trattative per assumere un ruolo nel sequel

Florence Pugh potrebbe essere in viaggio verso il pianeta Arrakis.

L’attrice inglese pare essere in trattative per entrare a far parte dei ranghi stellari di Dune: Parte 2, il sequel dell’epopea di fantascienza nominata all’Oscar di Denis Villeneuve in lavorazione presso la Legendary.

Se verrà fatto un accordo, Pugh sarebbe il primo nuovo arrivato nel franchise a unirsi a un cast che include Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem, tra gli altri.

Il lungometraggio diretto da Villeneuve riprende da dove si era interrotto il primo, raccontando il resto della storia dell’omonimo romanzo di Frank Herbert del 1965, con Paul Atreides (Chalamet) che combatte al fianco dei Fremen per liberare il pianeta deserto di Arrakis dalle grinfie della Casa Harkonnen.

Il progetto prevede tre nuove parti principali, tra cui l’imperatore Shaddam IV, il sovrano che manda la famiglia Atreides ad Arrakis, e Feyd-Rautha, l’astuto nipote del barone che guida la Casa Harkonnen.

