Dune: Parte 2, Léa Seydoux è stata scelta per il ruolo di Lady Margot

Come se il franchise di Dune non fosse già pieno di A-listers, sembra che il regista Denis Villeneuve stia facendo di tutto per il suo prossimo sequel, aggiungendo al cast molte più stelle. E la sua ultima aggiunta al franchise di Dune è una delle migliori attrici che lavorano oggi.

Secondo Deadline, Léa Seydoux è stata scelta per il ruolo di Lady Margot nell’imminente Dune: Part Two, la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Il film continua la storia del primo film e segue il giovane Paul Atreides (Timothée Chalamet) mentre inizia la sua nuova vita nel mondo desertico di Arrakis. Seydoux interpreterà una Bene Gesserit nel nuovo film, unendosi alla Lady Jessica di Rebecca Ferguson.

Seydoux è una delle attrici francesi più famose del cinema di oggi. Probabilmente è meglio conosciuta per il suo ruolo nel franchise di James Bond, e presto la vedremo nel nuovo film di David Cronenberg.

Seydoux si unisce a un cast stellare che include attori come Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, presentati tutti nella parte 1 di Dune, così come Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler, che interpreteranno nuovi personaggi nel prossimo sequel. Dal primo film ritorna anche il regista Villeneuve, che torna a collaborare con lo sceneggiatore John Spaihts per scrivere il sequel. Dune: Parte due concluderà la storia iniziata nel primo Dune, e il franchise dovrebbe finire, ma il regista Villeneuve ha espresso il desiderio di fare un terzo film, Dune: Messiah.

