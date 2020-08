Dune: Paul Atreides, Chani, il duca Leto, Gurney Halleck e Duncan Idaho in alcune nuove immagini

Ci sono epiche storie di fantascienza, e poi c’è Dune.

Il vasto romanzo di 600 pagine di Frank Herbert è un’opera espansiva, con pericolosi pianeti desertici, gerarchie politiche in conflitto, predoni della sabbia delle dimensioni di un grattacielo e una prospettiva di guerra incombente. E al centro di tutto c’è Paul Atreides, un nobile giovane della Casa Atreides, in pericolo, in procinto di affrontare la più grande sfida della sua vita.

Sia per il perfido deserto di Arrakis che per il giovane eroe che vi si avventura, doveva essere il vero affare – quindi il regista visionario Denis Villeneuve ha evitato di utilizzare green screen ed ha girate le sequenze nel deserto del Wadi Rum, con Timothée Chalamet come suo protagonista.

“Quella parte del Wadi Rum è così impressionante, potresti quasi essere inseguito da quella scogliera sullo sfondo”, ha detto Chalamet a Empire. “Non era uno schermo verde o altro. Questa è una delle parti più emozionanti del libro e del film. Avevamo gli schizzi. È stata una lezione per me. In Call Me By Your Name o Beautiful Boy può essere controintuitivo vedere gli storyboard perché allora forse ti limiti in base all’angolazione della telecamera o altro. È l’opposto [qui] perché, per una sequenza con il verme della sabbia che ti insegue, non potrei mai immaginarlo.”

Come si vede nella nelle immagini condivise da Empire, il una gola del deserto si apre dietro Paul Atreides e la Chani di Zendaya, i cui occhi sono blu brillante per l’esposizione alla preziosa risorsa di Arrakis, la spezia.

Il padre di Paul è il duca Leto di Oscar Isaac, qui visto nell’armatura da battaglia di Atreides e affiancato dal suo maestro d’armi Gurney Halleck, interpretato da Josh Brolin.

E a prestare muscoli al clan Atreides è il Duncan Idaho di Jason Momoa, che nell’immagine brandisce due lame gemelle e mostra esattamente perché non deve essere preso in giro.

“Il problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

Mi piace: Mi piace Caricamento...