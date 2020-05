Dune: Timothée Chalamet e Josh Brolin in una nuova foto da Empire

Mentre l’ascesa del regista Denis Villeneuve negli ultimi anni ha dimostrato la sua abilità nel saltare di genere in genere, ha già fatto un’impressione indelebile nel campo della fantascienza.

Tra le riflessioni profondamente emotive di Arrival sul dolore e sulla connessione e il puro miracolo di tirare fuori Blade Runner 2049 (figuriamoci il fatto che si colloca spalla a spalla con l’originale di Ridley Scott), ha dimostrato di poter fare cose magistrali con il genere. Poi arriva la sua impresa più ambiziosa: portare il Dune di Frank Herbert sul grande schermo in un adattamento pieno di stelle e messo in scena in alcuni epici paesaggi naturali.

È destinato a cambiare il modo in cui concepiamo il film di fantascienza? Non credo, ma sicuramente l’aspetto che abbiamo visto del film attraverso alcune immagini promozionali promette qualcosa di grandioso.

Qui sotto potete vedere una nuova immagine:

“l problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

