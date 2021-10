Dune: una nuova featurette si concentra sul Duncan Idaho di Jason Momoa

Warner Bros. Pictures e Legendary hanno pubblicato una nuova featurette di Dune incentrata su Duncan Idaho, l’abile maestro di spada dei Ginaz la cui feroce lealtà alla Casa Atreides, e in particolare a Paul, lo rende uno dei protagonisti del nuovo adattamento di Denis Villeneuve.

È interpretato da Jason Momoa, che ha fatto la sua parte nel crearsi grandi ruoli per il curriculum, con film come Aquaman e Conan il barbaro.

Nel libro originale di Frank Herbert del 1965, Idaho è descritto come avente una “faccia tonda e scura” e “movimenti felini, la rapidità di riflesso che lo ha reso un insegnante di armi così difficile da emulare”. Momoa sembra portare con sé tutto ciò che rappresenta il personaggio in questo nuovo filmato dietro le quinte, specialmente nell’addestramento e negli scorci sul set che lo vediamo mentre falcia le temibili truppe Sardaukar dell’Imperatore. Per chi non lo sapesse, Idaho è l’unico personaggio comune in tutti e sei i sei romanzi originali di Herbert, e nei circoli di fantascienza è considerato della stessa levatura di Han Solo.

Potete vedere la featurette qui sotto:

Un grande momento in questa clip arriva quando Momoa sta per girare una grande rissa e dice alla telecamera: “Quindi… ho visto il finale di stagione di ‘Game of Thrones’ la scorsa notte. Questo combattimento è per te, Khaleesi”.

Questo è esilarante perché, ovviamente, durante la prima stagione di Thrones, Momoa ha interpretato il leader dei Dothraki Khal Drogo, che era lo sfortunato marito di Daenerys Targaryen, la conquistatrice che ha incontrato il suo destino in quel controverso episodio finale dello spettacolo. Quello che molte persone non ricordano è che nel 2011 il ruolo di protagonista di Momoa in Conan il barbaro non gli ha portato elogi, ma dal momento che il suo personaggio di Thrones era così popolare, quel momento è stato cancellato dalla memoria.

Ora che Momoa è una star in buona fede grazie al suo successo nel DC Extended Universe e al suo ruolo da protagonista in “See” di Apple TV+, ha senso renderlo una parte importante del marketing di Dune. Basandosi semplicemente sui trailer, è già chiaro che il personaggio di Duncan Idaho avrebbe avuto un ruolo molto più importante in questa versione della storia.

Nel film di David Lynch del 1984, Idaho è stato interpretato con un’energia molto diversa dal compianto Richard Jordan, la cui presenza era limitata a tre scene minori in cui è essenzialmente veniva introdotto e offriva un’esposizione importante al Duca Leto sui Fremen.

