Dune: una reazione da una piccola anteprima lo paragona a Star Wars e Il Signore Degli Anelli

Il nuovo film di Dune ha creato dubbi e lamentele sin dal suo primo annuncio, sopratutto fra i fan del film nato dalla visione di David Linch, ma con Denis Villeneuve al timone non credo ci sia molto da preoccuparsi, sopratutto dopo il sensazionale Blade Runner 2049.

Dovremmo aspettare un po’ èprima di poter vedere il nuovo film di Villeneuve, ma a quanto pare ci sono alcune persone che lo hanno già visionato, e con un commento online sono arrivati a paragonarlo a grandi saghe leggendarie come Il Signore degli Anelli e Star Wars.

A quanto pare Dune ci farà emozionare come ha fatto “20 anni fa Il Signore Degli Anelli e 40 anni fa la saga di Star Wars“, questo è ciò che dice il tweet che facendo il giro del web. Anche Brian Clement, scrittore e produttore canadese, ha potuto visionare quella che a quanto pare è stata una piccola anteprima a porte chiuse, riservata solo a un ristretto gruppo.

Qui sotto potete leggere i suoi tweet:

As a follow-up re my opinion on new Dune based only on the footage I saw (since people are curious), I think this will blow people away the way LOTR did 20 years ago, the way Star Wars did 40 years ago. It's not Jodorowsky or Lynch, but maybe Villeneuve has filmed the unfilmable

— Brian FH Clement (@brianfhclement) January 17, 2020