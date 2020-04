Dune: una serie di prime immagini dal nuovo film di Denis Villeneuve!

Timothée Chalamet ricorda l’oscurità. Era l’estate del 2019, e il cast e la troupe di Dune si erano avventurati in profondità nei canyon di arenaria e granito del sud della Giordania, lasciandosi nel cuore della notte in modo che potessero cogliere l’alba sulla macchina fotografica. La luce che si riversa sugli abissi ha dato al paesaggio un aspetto ultraterreno. Era quello per cui erano venuti.

“È stato davvero surreale”, afferma Chalamet. “Ci sono questi paesaggi incredibili che puoi immaginare esistano sui pianeti nel nostro universo, ma non sulla Terra.”

Non erano più sulla Terra, comunque. Erano su un pianeta micidiale e polveroso chiamato Arrakis. Nell’epico romanzo di fantascienza di Frank Herbert del 1965, Arrakis è l’unica posizione dove si può raccogliere la risorsa più vitale della galassia, la “spezia” che altera la mente, il tempo e lo spazio. Nel nuovo adattamento cinematografico, diretto dal regista di Arrival e Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, Chalamet è il giovane reale Paul Atreides, lo straniero di un paese molto strano che lotta per proteggere questo ostile nuova casa proprio mentre minaccia di distruggere lui.

Gli umani sono gli alieni su Arrakis. Le specie dominanti su quel mondo sono immensi, voraci vermi di sabbia che si nascondono sottoterra come draghi sotterranei. Per gli infiniti mari di sabbia che danno il titolo alla storia, la produzione si trasferì in regioni remote fuori Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove le temperature erano in concorrenza con la finzione nella storia di Herbert.

“Ricordo di essere uscito dalla mia stanza alle 2 del mattino, ed c’erano probabilmente 100 gradi“, dice Chalamet. Durante le riprese, lui e gli altri attori erano in costume in quello che il mondo di Dune chiama “tute distillanti”, un’armatura spessa e gommosa che preserva l’umidità del corpo, raccogliendo anche piccoli frammenti dal respiro attraverso il naso. Nella storia sono vita, nella vita reale erano un’agonia.

Non sarebbe Dune se fosse facile. Il romanzo di Herbert è divenuto una pietra miliare della fantascientifica negli anni ’60, per il suo sotto-testo di costruzione mondiale ed ecologico, così come il suo intricato (alcuni dicono impenetrabile) ritratto di due famiglie in lotta per la supremazia su Arrakis. Il libro ha creato un eredità che molti vedono in tutto, da Star Wars a Alien a Game of Thrones. Tuttavia, per decenni, il romanzo stesso ha sfidato l’adattamento. Negli anni ’70, il cineasta sperimentale Alejandro Jodorowsky ha lanciato un founding per filmarlo, ma Hollywood ha considerato il progetto troppo rischioso. David Lynch ha portato Dune sul grande schermo in un film del 1984, ma è stato descritto come un pasticcio incomprensibile e una macchia sulla sua filmografia. Nel 2000, una miniserie Dune su quello che ora è il canale SyFy è diventato un successo per la rete via cavo, ma ora è solo vagamente ricordato.

Villeneuve intende creare un Dune che finora è esistito solo nell’immaginazione dei lettori. La chiave, dice, era di spezzare a metà la narrativa blockbusteriana. Quando Dune uscirà nei cinema il 18 dicembre, sarà solo la metà del romanzo, visto che la Warner Bros. ha accettato di far raccontare la storia in questo modo, in due film, in modo simile all’approccio dello studio con IT di Stephen King.

“Non accetterei di realizzare questo adattamento del libro con un singolo film”, afferma Villeneuve. “Il mondo è troppo complesso. È un mondo che prende il suo potere nei dettagli.”

Per Villeneuve, questa storia di 55 anni su un pianeta mortale non era semplicemente un’avventura spaziale, ma una profezia.

“Qualunque cosa tu creda, la Terra sta cambiando e dovremo adattarci”, dice. “Ecco perché penso che Dune, questo libro, sia stato scritto nel 20° secolo. Era un lontano ritratto della realtà del petrolio, del capitalismo e dello sfruttamento – lo sfruttamento eccessivo – della Terra. Oggi le cose vanno semplicemente peggio. È una storia in crescita, ma anche un invito all’azione per i giovani.”

Il personaggio di Chalamet, Paul, pensa di essere solo un ragazzo che fatica a trovare un posto nel mondo, ma in realtà possiede la capacità di cambiarlo. Ha il dono soprannaturale di sfruttare e liberare energia, guidare gli altri e fondersi con il cuore del suo nuovo mondo natale. Pensa a Greta Thunberg, solo come fosse una Jedi con un diploma da Hogwarts.

Paul proviene da una potente famiglia galattica con un nome che suona come una costellazione: casa Atreides. Suo padre e sua madre, il duca Leto (interpretato da Oscar Isaac) e Lady Jessica (Rebecca Ferguson), prendono il figlio dal loro lussureggiante mondo in stile scandinavo per presiedere all’estrazione di spezie su Arrakis. Quello che segue è uno scontro con la criminale casa Harkonnen, politicamente connessa, guidata dal mostruoso Barone Vladimir (Stellan Skarsgård), un vecchiardo con appetiti spietati. Il barone, creato con protesi lungo tutto il corpo, è come un rinoceronte in forma umana. Questa versione del personaggio è meno un folle e più un predatore.

“Per quanto ami profondamente il libro, ho sentito che il barone veniva filtrato molto spesso dal suo essere una caricatura”, afferma Villeneuve. “E ho cercato di portargli un po’ più di dimensione. Ecco perché ho chiamato Stellan. Stellan ha qualcosa negli occhi. Senti che c’è qualcuno che pensa, pensa, pensa – è uno che porta tensione e lo vedi calcolare dentro di se, nella profondità degli occhi. Posso testimoniare, può essere abbastanza spaventoso.”

Il regista ha anche ampliato il ruolo della madre di Paul, Lady Jessica. È un membro del Bene Gesserit, una setta di donne che possono leggere le menti, controllare le persone con la loro voce (di nuovo, un precursore del trucco mentale Jedi) e manipolare l’equilibrio del potere nell’universo. Nella sceneggiatura, che Villeneuve ha scritto con Eric Roth e Jon Spaihts, è ancora più temibile di prima. La sinossi della trama dello studio la descrive come una “sacerdotessa guerriera“. Come scherza Villeneuve: “È meglio di una suora spaziale“.

Il compito di Lady Jessica è quello di consegnare un salvatore all’universo, e ora ha un ruolo maggiore nella difesa e nell’addestramento di Paul.

“È una madre, è una concubina, è un soldato”, afferma Ferguson. “Denis era molto rispettoso del lavoro di Frank nel libro, ma la qualità degli archi narrativi dedicati alle donne è stata portata a un nuovo livello. Ci sono stati alcuni cambiamenti che ha fatto, e ora sono magnificamente rappresentati.”

In un’interessante modifica rispetto al materiale di partenza, Villeneuve ha anche dato un aggiornamento al Dr. Liet Kynes, ecologo leader di Arrakis e un broker di potere indipendente dalle varie fazioni in guerra. Sebbene sia sempre raffigurato come un uomo bianco, il personaggio è ora interpretato da Sharon Duncan-Brewster (Rogue One), una donna di colore.

“Quello che Denis mi aveva detto era che mancavano personaggi femminili nel suo cast, ed era sempre stato molto femminista, pro-donna e voleva scrivere il ruolo per una donna”, afferma Duncan-Brewster. “Questo essere umano riesce sostanzialmente a mantenere lo status di pace tra molte persone. Le donne sono molto brave in questo, quindi perché Kynes non può essere una donna? Perché Kynes non dovrebbe essere una donna?”

Come i fan sapranno, c’è un vasto serraglio di altri personaggi che popolano Dune. Ci sono umani potenziati da menti computerizzate. Paul è guidato da due guerrieri spavaldi, Duncan Idaho e Gurney Halleck, interpretati da Jason Momoa e Josh Brolin. Dave Bautista interpreta un sinistro esecutore di Harkonnen, Glossu Rabban, e Charlotte Rampling ha un ruolo chiave come reverenda madre di Bene Gesserit. L’elenco continua. Nelle terre apparentemente invivibili di Arrakis, Javier Bardem guida la tribù dei Fremen nei panni di Stilgar e Zendaya nei panni di una donna misteriosa di nome Chani, che perseguita Paul nei suoi sogni come una visione dagli occhi blu luminosi.

L’ampiezza di Dune è ciò che ha confuso gli altri nell’adattare il racconto:

“È un libro che affronta la politica, la religione, l’ecologia, la spiritualità e con molti personaggi”, afferma Villeneuve. “Penso che sia per questo che è così difficile. Onestamente, è di gran lunga la cosa più difficile che abbia fatto in vita mia.”

La sinossi recita: “l problema inizia quando la gestione di Arrakis viene trasferita dall’imperatore dalla casa nobiliare degli Harkonnen alla casa Atreides. Gli Harkonnen non vogliono rinunciare al loro privilegio, però, attraverso sabotaggio e tradimento gettarono il giovane duca Paul Atreides nel duro ambiente del pianeta per morire. Lì si imbatte nei Fremen, una tribù di abitanti del deserto che diventano la base dell’esercito con cui reclamerà ciò che è suo di diritto. Paul Atreides, tuttavia, è molto più di un semplice duca usurpato. Potrebbe essere il prodotto finale di un esperimento genetico a lungo termine progettato per allevare un super umano; potrebbe essere un messia. La sua lotta è al centro di un nesso di persone ed eventi particolari e le ripercussioni si avvertiranno in tutto l’Impero”.

Dune uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2020, con Denis Villeneuve alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, John Spaihts e dello stesso Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, e con Cale Boyter, Joseph M. Caracciolo Jr., Mary Parent e Denis Villeneuve come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

Nel cast Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu ‘Beast’ Rabban), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Madre Mohiam) e Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen).

