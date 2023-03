Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri, Chris McKay parla del suo abbandono della regia del film

Chris McKay, il regista originale di Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri, ha spiegato perché ha lasciato il progetto.

L’adattamento del gioco vede un cast costellato di stelle che si avventura nei regni fantastici dei Forgotten Realms dal TTRPG più amoso del mondo mentre combattono per fermare i mali che hanno scatenato.

La sceneggiatura originale del film è stata scritta da McKay e Mike Gilio, con i nuovi registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein che hanno dato vita al mondo fantastico dopo l’uscita di McKay.

In un’intervista con Collider, McKay ha rivelato perché ha scelto di separarsi da Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri. Il regista ha condiviso la sua eccitazione per il film come fan di lunga data del gioco, e come alla fine ha dovuto separarsi dal progetto per dirigere Tomorrow War con Chris Pratt.

Sì, ero un grande fan di D&D. Sono stato contattato per dirigere quel film, ho iniziato a svilupparlo, e quello che stavamo sviluppando – Mike Gilio e io, lo sceneggiatore con cui stavo lavorando – era una specie di heist movie. Qualcosa alla Ocean’s Eleven. Molto di ciò che fai in D&D è andare in un posto, prendere qualcosa da qualche cattivo o qualcosa del genere, e portarlo da un’altra parte. E quei film di solito dicono “cercheremo di rubare qualcosa”, ma c’è anche una dicotomia fra lo scopo disonorevole e lo scopo onorevole, come pure una potenziale scelta da fare a un certo punto del film. E così l’abbiamo fatto, abbiamo sviluppato un trattamento che è piaciuto allo studio, e Mike è partito a scrivere una sceneggiatura davvero fantastica. Ma mentre lo sviluppavo, Tomorrow War è arrivato, ed era un film che aveva una finestra precisa di sviluppo per via del programma di Chris Pratt, e avevano bisogno di un regista. Ho dovuto fare una scelta, e in un certo senso ho fatto la scelta giusta perché il film è diventato una sorta di trampolino di lancio per altri registi. Penso, da quello che ho capito — non ho ancora visto il film finito perché ho lavorato su Renfield — ma ho sentito [ci sono] molte scene su cui io e Mike abbiamo lavorato, quindi sono entusiasta. Ho avuto modo di progettare draghi e cose del genere per il film, quindi quelli che vedrete nel film sono miei. E’ stata una cosa da sogno, io amo davvero il fantasy.”

Secondariamente, McKay ha parlato del fatto che ama il fantasy, e di come l’esser stato in grado di fare qualcosa in quel mondo, provando anche a raccontarlo con una lente moderna, e adattando l’heist movie sia stata la scelta giusta.

“Non vedo l’ora di vedere quel film. Ho davvero sentito solo cose positive al riguardo, e sì, sembra fantastico. E il fatto che [ci siano] cose come Beholder, Orsigufi e cose del genere e la realizzazione del mio desiderio. Eravamo letteralmente tipo: ‘OK, apriamo il manuale dei mostri e scegliamo quali inserire nel film’. Sembra che abbiano preso alla lettera il mio suggerimento.”

