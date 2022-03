Dungeons & Dragons: Chris Pine definisce il film come “Il Trono di Spade mescolato a La Storia Fantastica”

L’attore Chris Pine ha fornito ai fan un necessario aggiornamento sul film di Dungeons & Dragons.

Parlando con Collider all’inizio di questa settimana, Pine ha fornito alcuni succosi aggiornamenti sul tono e l’atmosfera del film fantasy in uscita, che uscirà all’inizio del prossimo anno.

Il nuovo film è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley e tenterà di adattare il popolare franchise di giochi sotto forma di live-action. Alla domanda sul film, Pine non ha rivelato nuovi dettagli sulla trama del film, ma ha indicare che avrebbe avuto un tono più spensierato.

“Beh, quello che dirò è che ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo”, ha detto Pine. “Ci sono state molte risate. Il modo in cui lo descriverei è come Il Trono di Spade mescolato a La Storia Fantastica, con un pizzico di Santo Graal; è da qualche parte nel mezzo. È molto divertente. È ha avuto un sacco di emozioni. È pop, ci sono vibes anni ottanta sincere, c’è un po’ di Goonies. Il mio personaggio è l’organizzatore di feste per eccellenza. Penso che sarà davvero bello. Voglio dire, non lo so con certezza, ma penso che ci è stata data una buona possibilità di farlo bene, e i due John sono stati davvero bravi. Conoscono la commedia e conoscono il cuore del gioco, abbiamo avuto un ottimo cast e ci siamo divertiti a girare il film. Ed è tutto ciò che puoi chiedere.”