Dungeons & Dragons: Chris Pine e Sophia Lillis avvistati sul set del film

Continuano le riprese per il film di Dungeons & Dragons, con le star Chris Pine e Sophia Lillis arrivate entrambe al castello di Carrickfergus.

Il nuovo film di Dungeons & Dragons è attualmente in lavorazione al Castello di Carrickfergus nell’Irlanda del Nord. Il Daily Mail ha notato diverse star del cinema arrivare sul set per girare le scene del film, incluso un primo sguardo a Chris Pine in quello che sembra essere il suo costume per il film.

Ieri Pine è arrivato al castello con indosso una giacca di pelle e una maglietta blu. Dato che altri co-protagonisti sono stati avvistati arrivare al castello in costume, è probabile che questo sia un primo sguardo a ciò che Pine indosserà nel film.

Sul set è stata avvistata anche Sophia Lillis, che indossava una veste che nascondeva il suo costume. Lillis è meglio conosciuta per il suo ruolo nei recenti film di It. Ma non solo, perché sul set pare esser stata avvistata anche Michelle Rodriguez con indosso “una maschera” dall’aria futuristica.

Il film Dungeons & Dragons vede nel cast Pine, Lillis, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant, ed è un adattamento del popolare franchise di giochi di ruolo da tavolo con lo stesso nome.

I dettagli sul film vengono mantenuti vaghi, anche se abbiamo visto precedentemente alcuni closer-look a Rodriguez e Grant in costume. In particolare, dobbiamo ancora vedere Page o Smith in costume per il film. A parte il fatto che il film è ambientato nei Forgotten Realms, sappiamo ancora molto poco dell’ambientazione. Le scene sono state girate in diversi luoghi storici delle isole britanniche, tra cui il castello di Alnwick e la cattedrale di Wells. In particolare, il castello di Carrickfergus ha una sala per banchetti riportata al suo aspetto medievale, il che potrebbe spiegare le riprese di più giorni lì.

Nonostante la segretezza generale, l’ottimismo per il film è alto, con il co-protagonista Page che ha recentemente definito la sceneggiatura una “bocca d’aria fresca” in una recente intervista.

A prendere di mira il film in uscita sono sia John Francis Daley che Jonathan Goldstein come registi del film.

Per questo film di Dungeons & Dragons, la data di uscita è fissata. Ambientato nei Forgotten Realms, il film Dungeons & Dragons arriverà il 3 marzo 2023.

