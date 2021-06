Dungeons & Dragons: ecco le prime foto dal set del film in uscita nel 2023

Anche se il film di Dungeons & Dragons è stato posticipato per una nuova data di rilascio fissata al 2023, l’ultimo adattamento cinematografico è a buon punto.

Con alcune delle decisioni sul casting confermate finora, tra cui Chris Pine, Hugh Grant e Michelle Rodriguez, abbiamo dato un nuovo sguardo al film con le nuove foto dal set.

Come notato da Christian Hoffer di Comicbook, le immagini del film di D&D hanno iniziato a spuntare fuori online. Sebbene non siano completamente rifinite come foto dal set, è interessante avere solo un piccolo assaggio di ciò che l’imminente esperienza cinematografica avrà da offrire ai fan del GDR.

Potete vedere le foto qui sotto:

Gran parte delle foto dal set pare provengano dal castello di Alnwick nel Northumberland. Questo è un popolare sito di riprese che i fan di Harry Potter potrebbero riconoscere, e sembra che la squadra sia in piena attività.

A prendere di mira il film in uscita sono sia John Francis Daley che Jonathan Goldstein come registi del film. Sappiamo anche che Chris Pine, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Justice Smith e Michelle Rodriguez sono tutti iscrittiparte del cast, anche se i dettagli specifici delladei loro ruoli sono ancora tenuti nascosti.

Per questo film di Dungeons & Dragons, la data di uscita è fissata. Ambientato nei Forgotten Realms, il film Dungeons & Dragons arriverà il 3 marzo 2023.

