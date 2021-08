Dungeons & Dragons: John Francis Daley ha annunciato su Twitter la fine delle riprese

La campagna circa il nuovo film di Dungeons & Dragons continua, poiché il co-regista John Francis Daley ha annunciato su Twitter che le riprese del progetto sono terminate.

Con un cast di prim’ordine composta da attore come Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page, sembra che il nuovo film di Dungeons & Dragons non stia badando a spese per portare l’amato franchise di giochi di ruolo sul grande schermo. E come giocatore e fan, lasciami dire che era ora.

Dungeons & Dragons è stato adattato per la prima volta al cinema nel 2000 in quello che si è rivelato un flop, con Jeremy Irons, Marlon Wayans e Thora Birch. Il film non è riuscito a connettersi con il pubblico generale, è stato accolto male dalla critica e, il peggior reato di tutti, ha scontentato i fan del franchise che non hanno riconosciuto l’amato gioco nel risultato finale.

Wrapped D&D today! Still alive! — John Francis Daley (@JohnFDaley) August 19, 2021

Fortunatamente, la Paramount sta provando a dare forma ad un altro adattamento, questa volta con un cast stellare e una coppia di co-registi di successo.

Daley è noto per aver interpretato Lance Sweets nella serie TV di successo Bones e la sua esperienza dall’altra parte della telecamera può portare una nuova prospettiva alla produzione. Per quanto riguarda il suo co-regista, Jonathan Goldstein, è meglio conosciuto per aver scritto Spider-Man: Homecoming, Horrible Bosses e aver diretto il film Game Night con Jason Bateman e Rachel McAdams. Il duo ha anche il merito di aver scritto la sceneggiatura, il che significa che avranno il controllo completo sulla narrazione. Un buon segno che le cose si stanno muovendo in una direzione migliore questa volta.

Il film di Dungeons & Dragons non è l’unico adattamento in produzione, in quanto Derek Kolstad, il creatore del franchise di John Wick, sta dirigendo una serie ispirata al gioco di ruolo da tavolo. Poiché la Paramount è alla produzione anche della serie, potrebbe esserci una connessione tra questa e il film in uscita. Sarebbe un sogno che diventa realtà per i giocatori di D&D.

Dungeons & Dragons uscirà il 3 marzo 2023, ma finora sappiamo poco dell’adattamento.

