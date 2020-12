Dungeons & Dragons: John Francis Daley, Jonathan Goldstein e Chris Pine coinvolti in un progetto cinematografico

Data la reazione all’ultima volta che qualcuno ha provato a fare un film live-action di Dungeons & Dragons, dovremmo chiederci se qualcuno sarebbe abbastanza coraggioso da provare di nuovo.

A quanto pare Paramount, Hasbro ed eOne non hanno paura, avendo acquisito i diritti quando la Warner Bros se li è lasciati sfuggire. Il duo di registi di Game Night, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, a quanto pare sarebbero saliti a bordo del progetto, e sarebbero riusciti a trovare la loro prima star, Chris Pine.

Ciò che Pine farà nel film rimane un mistero in un dungeon da qualche parte nella mappa di gioco, come tutti i dettagli della trama, ma prevediamo combattimenti, creature, magia, dungeon e draghi (ovviamente!), e forse qualcosa che rimandi al particolare stile di gioco.

Daley e Goldstein hanno anche scritto la sceneggiatura per questa ultima incarnazione, partendo dal lavoro di Michael Gilio.

Dungeons & Dragons (abbreviato in D&D o DnD) è un gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1974 dalla Tactical Studies Rules (TSR), compagnia fondata da Gygax poi trasformata nella TSR Hobbies la quale fu acquisita nel 1997 dalla Wizards of the Coast, assieme a tutti i diritti su D&D; due anni più tardi, la stessa Wizards fu acquistata dalla Hasbro. In parte grazie anche a un’intensa attività di marketing, i prodotti marchiati Dungeons & Dragons hanno costituito oltre il 50% del mercato dei giochi di ruolo venduti nel 2002.

D&D, che ha fornito lo spunto alla nascita di tutto il filone editoriale legato ai giochi di ruolo, è tra questi il più diffuso e conosciuto, con una stima di circa 20 milioni di giocatori, traduzioni in molte lingue e oltre 1 miliardo di dollari di vendite di manuali e accessori fino al 2004. Come per altri giochi di ruolo prodotti nei primi anni di diffusione di questo genere editoriale ha un nome che contiene un’allitterazione nella doppia “D” di Dungeons & Dragons.

