Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, ecco il teaser trailer del film presentato al SDCC

Come lasciato intendere oggi, dopo il rilascio dei character poster in quel del San Diego Comic-Com, oggi è stato rilasciato il primo teaser trailer di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto un nuovo poster promozionale:

The party’s just getting started. ⚔️ Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves is coming to theatres March 2023. #DnDMovie pic.twitter.com/hRnS20aeXu

— DnDMovie (@DnDMovie) July 21, 2022