Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, ecco tutto ciò che è venuto fuori dal panel al SDCC 2022

Il cast e la troupe hanno discusso dell’imminente film d’avventura ispirata al gioco di ruolo Dungeons & Dragons, e hanno mostrato diverse clip non ancora disponibili al pubblico.

Al Comic-Con di San Diego, la Paramount ha presentato il primo il trailer del film Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri. Sebbene il trailer del film, in uscita il 3 marzo 2023, sia già stato rilasciato, il cast e la troupe presenti al panel hanno inoltre mostrato uno sguardo dietro le quinte e diverse clip, oltre a descrivere più di ciò che possiamo aspettarci dal film in uscita.

Durante una clip dietro le quinte, la star Chris Pine, che interpreta un bardo che suona il liuto, dice nella voce fuori campo che il film è un “grande viaggio emotivo su un gruppo disordinato di disadattati che vanno contro folli probabilità”. René-Jean Page, che interpreta un paladino, afferma che il film ha un “senso dell’umorismo malvagio”, che viene mostrato attraverso una breve clip di Page e Pine che si prendono in giro l’un l’altro. Sono stati anche mostrati scorci dell’Irlanda del Nord, dove è stato girato il film, oltre a molti draghi, mostri e un pesce gigante.

In un’altra clip, la squadra, che include Pine, Page, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Sophia Lillis, sta cercando di trovare un elmo. Per fare ciò, devono usare un incantesimo per far rivivere gli scheletri in un cimitero, ma possono solo porre ai resuscitati cinque domande prima di morire. Questa clip fa un ottimo lavoro nel creare il tono del film, diretto e co-scritto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Goldstein e Daley sanno come mescolare umorismo e azione, come abbiamo visto nella loro sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming, così come il loro lavoro alla regia, Game Night, del 2018.

Immediatamente capiamo che questo viaggio al cimitero non è quello che questa squadra si aspettava, poiché dissotterrano un corpo, chiedono se quello fosse morto in una battaglia specifica, quindi sprecano accidentalmente le altre quattro domande. Parlando con altri cadaveri che erano in questa battaglia, incontrano un soldato con gli occhi aperti, un uomo morto uscendo dalla vasca da bagno e un uomo che risponde a tutte le loro domande, portandoli a dover sprecare le loro altre domande su cose come “Qual è il tuo cibo preferito” e “Ti piacciono i gatti?”. Ma tra questa serie di domande, Dungeons & Dragons torna a quella fatidica battaglia, mostrando l’azione con un enorme combattimento che si verifica mentre un drago vola sopra di loro, vomitando fuoco su guerrieri ignari.

Ancora più ricca di azione è la seconda clip mostrata, gran parte della quale compare nel primo trailer. La seconda scena inizia con Hugh Grant in cima a un enorme pilastro nel mezzo di un gigantesco Colosseo. Il suo personaggio promette al pubblico un regalo meraviglioso per tutti i presenti, poi chiede di scendere dal gigantesco piedistallo che era molto più alto di quanto si aspettasse.

Vediamo quindi Lillis, Pine, Rodriguez e Smith nella fossa del Colosseo, intenti ad attraversare un enorme labirinto, insieme ad altre due squadre (una delle quali somiglia in modo sospetto al party della serie animata degli anni ’80). Mentre attraversano il labirinto, vengono braccati da diverse bestie, che attaccano in modo scioccante per tutto il labirinto. Mentre la squadra cerca di sopravvivere attraverso il labirinto tortuoso, trovano anche vari forzieri con armi diverse. Dopo aver tentato di aprirne uno, Rodriguez viene attaccato da un mimic che l’afferra con una lingua gigantesca cercando di trascinarla nella sua bocca. Per fortuna, Lillis arriva giusto in tempo per tagliare la lingua. Infine, la scena si conclude con un membro di un’altra squadra che viene risucchiato in un cubo gelatinoso, in cui anche Lillis quasi rimane bloccata.

Queste prime due clip, e il trailer, mostrano la promessa di ciò che Goldstein e Daley stanno cercando di realizzare col film, mescolando umorismo e azione in egual misura, e con un cast che è sicuramente eccezionale nel fare entrambe le cose. Questo senso dell’umorismo si è dimostrato forte particolarmente durante il loro panel nella Hall H.

Il cast e la troupe hanno iniziato il panel discutendo di quando ognuno di loro è entrato per la prima volta nel mondo di Dungeons & Dragons. Daley ha dichiarato di essersi innamorato del gioco da adolescente, giocando con il cast sul set di Freaks and Geeks. Pine ha detto che aveva un nipote che era un fan, che tutta la sua famiglia venne coinvolta nel gioco, e che ora Pine vuole diffondere il vangelo di Dungeons & Dragons. Rodriguez ha detto “non cresci nel Jersey senza giocare a D&D”, mentre Page ha detto che “sostanzialmente è cresciuta come Eddie Munson” e che è sempre stata vicina a D&D, crescendo con giochi come Chrono Trigger e Diablo. Lillis ha detto che ha iniziato a giocare al liceo e che ora ascolta podcast di D&D come Critical Role e Adventure Zone.

In uno dei momenti più divertenti dei panel, il cast ha scherzato sul fatto che Grant è sempre stato un fan di D&D, a cui Rodriguez ha risposto: “Penso che tu ti stia confondendo con S&M”. Grant ha replicato deliziosamente dicendo: “Non ha torto. Sono un entusiasta dungeon master da alcuni anni ormai”. Grant ha anche scherzato sul fatto che aveva già provato a venire al Comic-Con, affermando: “Abbiamo provato a venire per Sense & Sensibility, ma ci hanno rifiutato”.

Il cast e la troupe hanno anche descritto cosa aspettarsi dal film, con Pine che ha affermato che c’era “un’energia spielbergiana” nella sceneggiatura, cinetico, aperto, leggero, vivace. Daley ha anche scherzato sul fatto che ci sono dozzine di mostri e creature nel film e dozzine di incantesimi fedeli alla tradizione del gioco, e che Wizard of the Coast ha aiutato con gli easter egg per renderli coerenti alla tradizione del gioco. È stato anche detto che ci sarebbe stato almeno un cameo di un noto giocatore di D&D. Alla domanda se potremmo vedere alcuni personaggi di D&D apparsi in Stranger Things, Goldstein e Daley sono stati piuttosto cauti riguardo alla risposta, ma hanno detto che potremo vedere tanti i tipi di mostri se questo film darà il via ad un franchise. Grant ha anche affermato che “odia tutti gli script” solitamente, ma che ha trovato questo divertente e con una vera “atmosfera alla Monty Python”.

Page, in particolare, sembra essersi divertita molto con il mondo di D&D, affermando che ha passato i “migliori momenti che si possa immaginare in questo lavoro”, dal momento che ha avuto modo di brandire una spada, e questo l’ha portata a sviluppare alla fine dell’allenamento “il miglior culo della mia vita”. Quando gli è stato chiesto se il suo personaggio sarebbe stato legale o caotico, Page ha detto che era una specie di spoiler, ma che la scelta è chiara una volta che incontriamo il personaggio.

Quando il cast ha affermato che classe sarebbero nella vita reale, Page ha detto “Se Leroy Jenkins fosse una classe, quella sarei io”. Rodriguez ha detto che sarebbe stata una maga poiché le piace l’idea di “poter scomparire e apparire ogni volta come cazzo voglio”. Grant infine ha date la risposta perfetta, affermando che sarebbe stato “la classe migliore”.

Quando gli è stato chiesto quali proprietà avrebbero voluto vedere in un crossover con D&D, Page ha scherzato sul fatto che gli sarebbe piaciuto vedere un crossover con Sense & Sensibility, mentre Pine ha detto che gli piacerebbe vedere un crossover con Top Gun, per vedere Tom Cruise con i maghi. Rodriguez ha dato la risposta perfettamente nerd, dicendo che avrebbe voluto vedere un crossover di D&D con Foundation di Isaac Asimov, per creare un D&D nello spazio.

Ma la vera star del panel è stata Grant, che ha fatto ridere costantemente il cast, la troupe e il pubblico. Quando a Grant è stato chiesto quale sarebbe stato il suo spirito animale, ha scherzato: “Suppongo di essere una tigre. È sempre stato il mio soprannome in camera da letto”. Quando gli è stato chiesto se avessero preso qualcosa dal set, Grant ha risposto: “Per anni ho sempre portato a casa un paio di comparse. Ne ho un bel po’ adesso. Adesso sono nella mia prigione.»

Dal filmato mostrato e dal rapporto tra il cast e la troupe, sembra sicuramente che Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri sarà piuttosto divertente. Quando gli è stato chiesto se sarebbero stati in grado di fare un sequel, Rodriguez ha risposto con un clamoroso “assolutamente”. È chiaro che questa squadra ama questo film, ma soprattutto D&D, e vuole dargli la giustizia che merita.

