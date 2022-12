Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, ecco un nuovo poster per l’atteso film di D&D

Anche se manca ancora un po’ al debutto sul grande schermo, l’hype per Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri non è scemato dal rilascio del trailer.

Il riavvio del franchise cinematografico basato sull’iconico gioco di ruolo da tavolo arriva da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo dietro il sequel legacy di National Lampoon’s Vacation, i film Horrible Bosses e la commedia dark di successo Game Night. Tentativi di produrre un nuovo film di Dungeons & Dragons languivano da quasi un decennio tra Warner Bros. Pictures e Paramount, con una varietà di nomi allegati tra cui Joe Manganiello, Dwayne Johnson, Brad Peyton, Chris McKay e Michael Gilio, gli ultimi due dei quali stanno ancora ricevendo crediti per la storia del film.

Per stemperare l’attesa oggi possiamo vedere un nuovo poster promozionale. Potete vederlo qui sotto:

Here's your first poster for #DungeonsAndDragons : Honor Among Thieves, hitting theaters on March 31. pic.twitter.com/C4EzGpj4IR

E qui sotto una nuova clip:

How do real actors take on epic monsters? #DnDMovie only in theatres March 31, 2023. pic.twitter.com/FKEMKamspK

— DnDMovie (@DnDMovie) December 5, 2022