Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, Paramount mostra una breve clip del film al CinemaCon

Un primo footage del film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves è stato mostrato durante il panel Paramount del CinemaCon.

La Paramount ha mostrato una breve clip del film in uscita come parte di un sfrigolante reel, insieme a filmati dedicato al nuovo film dei Transformers e molti altri film della Paramount in uscita. SlashFilm ha fornito una breve descrizione della nuova clip, che mostrava Michelle Rodriguez “indossare un’armatura” e cavalcare al fianco di Chris Pine. Anche la star di Bridgerton Regé-Jean Page è apparsa nel teaser, indossando “un’elegante armatura fantasy”.

Deadline aggiunge che il film “ha la qualità di produzione di un’epopea storica di prim’ordine” e non assomiglia per niente al tanto deriso film di Dungeons & Dragons del 2000. Deadline rileva anche che il teaser ha mostrato alcuni paesaggi lussureggianti nel breve scorcio.

Oltre a Pine, Rodriguez e Page, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves avrà nel cast anche Justice Smith, Hugh Grant e Sophia Lillis, con Grant nel ruolo del cattivo. Si conoscono pochi altri dettagli sul film fantasy in uscita, a parte il fatto che è ambientato nella classica ambientazione della campagna di D&D dei Forgotten Realms, che è stata una delle ambientazioni principali del gioco negli ultimi 30 anni, e che sicuramente vedremo la Costa della Spada.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno diretto il film, che ha terminato la produzione lo scorso agosto. Entertainment One sta anche lavorando a diversi altri progetti live-action di Dungeons & DragonsDungeons & Dragons, inclusa almeno una serie televisiva diretta dal regista di Red Notice, Rawson Marshall Thurber.

“Beh, quello che dirò è che ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo”, ha detto Pine del film in un’intervista all’inizio di quest’anno. “Ci sono state molte risate. Il modo in cui lo descriverei è come Il Trono di Spade mescolato a La Storia Fantastica, con un pizzico di Santo Graal; è da qualche parte nel mezzo. È molto divertente. È ha avuto un sacco di emozioni. È pop, ci sono vibes anni ottanta sincere, c’è un po’ di Goonies. Il mio personaggio è l’organizzatore di feste per eccellenza. Penso che sarà davvero bello. Voglio dire, non lo so con certezza, ma penso che ci è stata data una buona possibilità di farlo bene, e i due John sono stati davvero bravi. Conoscono la commedia e conoscono il cuore del gioco, abbiamo avuto un ottimo cast e ci siamo divertiti a girare il film. Ed è tutto ciò che puoi chiedere.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...