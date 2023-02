Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, Pine e Goldstein assicurano che il film sarà comprensibile anche ai non giocatori di D&D

Buone nuove dal set di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri: Chris Pine è certo che, questa volta, il tentativo di trasformare il gioco da tavolo in un film abbia ottenuto un 20 naturale.

Ovviamente, siamo già stati in questo mondo. Nel 2000, il tentativo di adattamento di Dungeons and Dragons fallì completamente. Ma quell’iterazione ha visto i registi di Game Night, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, agire come dungeon master? No. Quindi speriamo che questa volta si siano scritti qualcosa invece di improvvisare e basta.

Negli anni successivi, i giochi da tavolo fantasy hanno avuto un grande momento splendore – grazie, Stranger Things, ovvio – ma soprattutto perché la cultura nerd è diventata meno di nicchia e molto più alla portata di tutti, e ora, finalmente, il fandom sta per ricevere quelle che potrebbe essere un adattamento degno di essere guardato, seppur con le sue libertà creative ovviamente.

Con gli editor del gioco, la Wizards Of The Coast, dietro al film (nonostante il contraccolpo ricevuto di recente con la questione OGL), il nuovo adattamento pare esser rimasto molto fedele alla fonte.

“Penso che abbiamo tratto beneficio dal coinvolgimento della Wizards Of The Coast, così abbiamo potuto realizzare qualcosa che fosse in linea con il mondo”, ha detto Pine a Empire. “Ma devi anche avere artisti con una prospettiva per portarlo alla vita, e attribuisco a John e Jonathan il merito di avere avuto un punto di vista forte. Possono sicuramente vantarsi di aver raccolto la proprietà ed averla adattata con cura. Non è un contenuto diluito e ne sono abbastanza orgoglioso. Penso che abbiamo realizzato un film che piacerà sia ai giocatori che ai non giocatori.”

Goldstein, che ha giocato a Dungeons and Dragons da giovane con la classe stregone, ritiene anche che sia che tu abbia trascorso ore incalcolabili nelle tue campagne, o che abbia scoperto cubi gelatinosi e orsigufi solo con immagini online, il film ti divertirà lo stesso.

“Abbiamo creato ogni sequenza in modo tale che, se non sai nulla di D&D, ti divertirai comunque, perché non serve specificatamente una conoscenza profonda del brand per goderselo”, afferma Goldstein. “Sviluppandolo mi sono chiesto: ‘Mia mamma lo capirebbe?’. Ho realizzato L’Onore dei Ladri in modo che letteralmente chiunque possa capirlo. E poi c’è Hugh Grant che interpreta un’artista della truffa che si chiama Forge Fitzwilliam. Quindi si, grazie.”

Qui sotto potete vedere anche una nuova immagine:

Dopo anni di concorrenza legale e discussioni sui diritti, iniziati nel 2013, i primi veri progressi del film sono stati fatti nel 2017, quando Hasbro ha annunciato che stava girando un film di Dungeons & Dragons con la Paramount Pictures. L’uscita del film era originariamente prevista per il 2021, ma la pandemia di COVID-19 ha ritardato la produzione e alla fine ha portato alla sua attuale data di uscita nel 2023.

Al di fuori di una manciata di leak dal set, il film di Dungeons & Dragons è avvolto dal mistero. Sappiamo che il film è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis. Sappiamo anche che Grant interpreterà il cattivo del film. Ma mentre il film sarà ambientato nei Forgotten Realms, un noto luogo utilizzato in molti giochi di D&D, non abbiamo dettagli sulla trama del film o su chi interpreteranno gli attori.

Le scene del film sono state girate in diversi luoghi storici del Regno Unito, tra cui il castello di Alnwick, il castello di Carrickfergus e la cattedrale di Wells. Le scene sono state girate anche a Galboly, un villaggio irlandese precedentemente utilizzato per girare le scene de Il Trono di Spade.

Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri uscirà nei cinema il 3 marzo 2023.

