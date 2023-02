Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, un nuovo spot e una serie di poster promozionali dedicati ai personaggi

Il trailer del Super Bowl di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri è un’incredibile dimostrazione di pura azione.

Il film, che racconta una storia dal mondo dell’iconico gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons, è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. Il film fonde azione e commedia ed è stato diretto dal duo di sceneggiatori Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

In arrivo nelle sale il 31 marzo, segue un improbabile gruppo di avventurieri che scoprono di essere l’unica speranza di protezione del mondo da un male crescente.

Oggi, Paramount Pictures ha svelato un nuovo spot del Super Bowl ricco di azione per Dungeons & Dragons: L’onore tra i ladri:

Assieme ad una serie di poster promozionali dedicati ai personaggi:

Forge is up to no good. #HughGrant #DnDMovie pic.twitter.com/eQlSLGGRax

