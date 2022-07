Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, un video dal San Diego Comic-Con mostra i personaggi

Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri ha rivelato una prima occhiata al cast nei loro costumi di scena, con grandi anticipazioni sulla “classe” di ogni personaggio.

Al Quincy’s Tavern Experience durante il San Diego Comic-Con sono stati mostrati questi character poster in un video collage. All’evento, gli schermi hanno mostrato il cast principale del film, Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, mostrando agli spettatori il primo sguardo a Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Sophia Lillis, Justice Smith e Hugh Grant nei loro costumi.

Potete vedere un video che mostra i vari personaggi qui sotto:

First look at the characters from Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 🐉 #SDCC #SDCC2022 #DnDMovie pic.twitter.com/MVqHJ3VXLI

— ComicBook.com (@ComicBook) July 21, 2022