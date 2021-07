Dungeons & Dragons: nuove foto leak accendono speculazioni su classi e razze dei protagonisti

Le nuove foto dal set del film Dungeons & Dragons sembrano mostrare un intero gruppo di avventurieri riuniti, incluso il nuovo closer-look ai personaggi di Justice Smith, Michelle Rodriguez e Sophia Lillis in costume.

Leggi anche: avvistato anche Hugh Grant dalle foto dal set del film

Il film di Dungeons & Dragons pare aver concluso ieri le riprese al castello di Carrickfergus nell’Irlanda del Nord e diversi giornali britannici tra cui RTE e il Daily Mail hanno pubblicato foto del cast tra le scene. Le nuove foto includono uno sguardo completo a Sophia Lillis e Justice Smith in costume, insieme a Michelle Rodriguez che trasporta un’ascia da battaglia dall’aspetto molto pesante.

Potete controllare le foto qui sotto, per gentile concessione di Forgotten Realms Wiki, che ha anche monitorato i progressi del film:

È interessante notare che sembra che Lillis interpreterà una tiefling nel film in uscita, poiché il suo costume presenta le corna. I tiefling sono una razza di personaggi giocabili con antenati infernali o diabolici, che conferiscono loro un aspetto da diavolo. I tiefling hanno spesso abilità magiche innate, il che potrebbe significare che Lillis interpreterà un qualche tipo di possessore di magia.

Nel frattempo, il costume di Smith consiste in un mantello corto e una cintura con diverse borse e bisaccie. Dato che si dice che Chris Pine interpreti un personaggio “canaglia” (corretta traduzione di Rogue, Ladro nei manuali italiani) e il costume di Rodriguez suggerisce che stia interpretando un barbaro, la nostra ipotesi migliore è che Smith interpreti un bardo o un altro tipo di mago.

Mentre quasi tutte le star che sono parte del cats di Dungeons & Dragons sono apparse sul set nelle ultime settimane, un’assenza degna di nota è la star di Bridgerton, Rege-Jean Page. È certamente possibile che Page non sia in nessuna delle scene girate in vari luoghi storici in tutto il Regno Unito, ma stiamo iniziando a chiederci se il suo ruolo sia solo un rumor o coinvolga un personaggio sviluppato in CGI.

Per quanto riguarda i rumor circa la partecipazione di Benedict Cumberbatch, le prove lasciano intendere che si, parteciperà ad un progetto inerente a Dungeons & Dragons, ma non il film.

Some more pics from the last batch here, with better looks at Sophia Lillis, Michelle Rodriguez, and Chloe Coleman in costume. See our page for all that's known so far.https://t.co/xy7hz4bww1#DungeonsAndDragonsMovie #dndmovie #dnd #DungeonsAndDragons https://t.co/WXZMPuCCc9 pic.twitter.com/mbhQJWX4Bi — Forgotten Realms Wiki (@FRWiki) June 30, 2021

Il film Dungeons & Dragons vede nel cast Pine, Lillis, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant, ed è un adattamento del popolare franchise di giochi di ruolo da tavolo con lo stesso nome.

I dettagli sul film vengono mantenuti vaghi, anche se abbiamo visto precedentemente alcuni closer-look a Rodriguez e Grant in costume. In particolare, dobbiamo ancora vedere Page o Smith in costume per il film. A parte il fatto che il film è ambientato nei Forgotten Realms, sappiamo ancora molto poco dell’ambientazione. Le scene sono state girate in diversi luoghi storici delle isole britanniche, tra cui il castello di Alnwick e la cattedrale di Wells. In particolare, il castello di Carrickfergus ha una sala per banchetti riportata al suo aspetto medievale, il che potrebbe spiegare le riprese di più giorni lì.

Nonostante la segretezza generale, l’ottimismo per il film è alto, con il co-protagonista Page che ha recentemente definito la sceneggiatura una “bocca d’aria fresca” in una recente intervista.

A prendere di mira il film in uscita sono sia John Francis Daley che Jonathan Goldstein come registi del film. Per questo film di Dungeons & Dragons, la data di uscita è fissata. Ambientato nei Forgotten Realms, il film Dungeons & Dragons arriverà il 3 marzo 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...