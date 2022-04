Dungeons & Dragons: rivelato il titolo ufficiale del film durante il D&D Direct

Dungeons & Dragons sta finalmente arrivando, o tornando, sul grande schermo.

Il tanto atteso film di D&D ha ottenuto un titolo ufficiale giovedì durante l’evento D&D Direct della Wizards of the Coast. Il film si chiama Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (in italiano Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri), ed è interpretato da Chris Pine, Hugh Grant, Sophia Lillis, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page. Il film uscirà nelle sale il 3 marzo 2023.

Qui sotto potete vedere il post che ha rivelato il titolo:

Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri è scritto e diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, il duo dietro Game Night. Sono comparsi brevemente durante il live streaming di Wizards of the Coast per offrire ai giocatori un’anteprima di dove nell’universo di Dungeons & Dragons potrebbe essere diretto col film.

“È un sogno che si avvera portare alla vita i Forgotten Realms e la costa della spada”, ha detto Goldstein durante la presentazione. Daley ha rivelato che le riprese del film sono terminate. “Abbiamo appena concluso le riprese in alcune delle location più incredibili del mondo”, ha detto.

Questo particolare adattamento del gioco di ruolo ha avuto una strada difficile verso il grande schermo. Dopo anni di concorrenza legale e discussioni sui diritti, iniziati nel 2013, i primi veri progressi del film sono stati fatti nel 2017, quando Hasbro ha annunciato che stava girando un film di Dungeons & Dragons con la Paramount Pictures. L’uscita del film era originariamente prevista per il 2021, ma la pandemia di COVID-19 ha ritardato la produzione e alla fine ha portato alla sua attuale data di uscita nel 2023.

Al di fuori di una manciata di leak dal set, il film di Dungeons & Dragons è avvolto dal mistero. Sappiamo che il film è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis. Sappiamo anche che Grant interpreterà il cattivo del film. Ma mentre il film sarà ambientato nei Forgotten Realms, un noto luogo utilizzato in molti giochi di D&D, non abbiamo dettagli sulla trama del film o su chi interpreteranno gli attori.

Le scene del film sono state girate in diversi luoghi storici del Regno Unito, tra cui il castello di Alnwick, il castello di Carrickfergus e la cattedrale di Wells. Le scene sono state girate anche a Galboly, un villaggio irlandese precedentemente utilizzato per girare le scene de Il Trono di Spade.

Mi piace: Mi piace Caricamento...