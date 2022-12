Dwayne Johnson chiarisce la sua posizione nel DCU e parla del futuro di Black Adam

Dwayne Johnson ha parlato di alcuni piani per Black Adam che a quanto pare sono avulsi dal piano pensato da James Gunn e Peter Safran per i DC Studios.

I DC Studios – sotto la guida di Gunn e Peter Safran – stanno attualmente mettendo insieme nuovi suoi piani per riavviare il DCU, e parte di quel processo prevede la rimozione della vecchia guardia. Ciò è già diventato evidente con la notizia che il Superman di Henry Cavill sarà rifuso, lasciando i fan a chiedersi chi sarà il prossimo.

Forse il personaggio nella posizione più difficile è il Black Adam di Johnson, che ha debuttato appena un mese prima che Gunn prendesse il sopravvento. Black Adam avrebbe dovuto dare il via a una nuova era per il franchise e cambiare la gerarchia del potere nell’universo DC, ma tutto è andato in pezzi dopo reazioni mediocri e risultati deludenti al botteghino.

Prima dell’acquisizione della DC da parte di Gunn, The Rock e la sua società di produzione Seven Bucks stavano già pianificando sequel e spin-off di Black Adam, il che ha lasciato i fan a chiedersi dove si trovi ora il personaggio. Ebbene, Johnson ha fornito un aggiornamento in merito e, ma a differenza della recente dichiarazione di Cavill, questra potrebbe essere una buona notizia.

Dwayne Johnson ha rilasciato una dichiarazione su Twitter che offre un aggiornamento sulla situazione che circonda Black Adam nell’universo DC dopo l’acquisizione di James Gunn e Peter Safran e l’emergere dei loro apparenti piani di riavvio. The Rock ha confermato che Teth-Adam “non sarà parte della loro narrazione”. Sebbene DC e Seven Bucks continueranno ancora a considerare come l’antieroe possa essere “utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC”.

“Miei amici appassionati, volevo darvi un tanto atteso aggiornamento su Black Adam, riguardante il futuro del personaggio nel nuovo DC Universe. James Gunn e io ci siamo visto e abbiamo concordato che Black Adam non sarà parte del piano di narrazione. Tuttavia, DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare a esplorare i modi in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC. James e io ci conosciamo da anni e abbiamo sempre fatto il tifo l’uno per l’altro. Non è diverso ora, e farò sempre il tifo per DC (e Marvel). Ragazzi, mi conoscete, ho la pelle molto dura e potete sempre contare su di me per essere diretto con le parole.”

La star di Black Adam ha aggiunto come la decisione di Gunn e DC “rappresenti la loro visione della DCU attraverso il loro obiettivo creativo”, prima di aggiungere il suo orgoglio per il film che hanno creato dopo molti anni di lavoro.

“Queste decisioni prese da James e dalla dirigenza della DC rappresentano la loro visione del DCU. Dopo 15 anni di duro lavoro incessante per realizzare finalmente Black Adam, sono molto orgoglioso del film che abbiamo consegnato ai fan di tutto il mondo. Guarderò sempre indietro alla reazione dei fan a Black Adam con enorme gratitudine, umiltà e amore.”

Qui sotto il post:

Mi piace: Mi piace Caricamento...