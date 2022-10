Dwayne Johnson è pronto a soddisfare le speculazioni su un potenziale crossover DC-Marvel

L’uomo della pubblicità, Dwayne Johnson, è pronto a soddisfare le speculazioni su un potenziale crossover DC-Marvel a braccia aperte.

Forse ricorderete che Johnson ha spesso detto che “la gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare” con Black Adam. Bene, con apparentemente tutti i film Marvel mai realizzati ora collegati attraverso il multiverso, sono in atto piani per la DC per fare lo stesso, supponendo che il travagliato film di Flash con Ezra Miller arrivi nei cinema nel 2023, come da programma.

Il prossimo passo logico da lì sarebbe quello di unire i due multiversi in un unico grande multiverso di supereroi contenente sia la DC che la Marvel, forse ogni film di fumetti mai realizzato. Se suona come un sogno irrealizzabile, sappi solo che Johnson e Black Adam sono decisi a dominare il mondo dei cinecomics.

Sul red carpet rosso del film, che ha avuto un riscontro positivo all’inizio, l’attore ha risposto a una domanda di Variety, riferendosi alle precedenti dichiarazioni fatte su come è ottimista sul fatto che DC e Marvel “incroceranno le strade un giorno” sullo schermo. Con l’eccitazione della premiere di Black Adam che ronzava intorno a lui, Johnson ha ribadito.

“Beh, sono sempre ottimista. Mi piacerebbe pensare che lo vedremmo. La mia filosofia è che tutto può essere fatto. Cominciamo con l’obiettivo finale. E se l’obiettivo finale è avere una sorta di crossover che sia avvincente, intelligente, e interessante per i fan, teniamo allora d’occhio l’indicatore della temperatura per vedere come si scalda la situazione agli occhi dei fan. E poi se vedremo una buona risposta allora lo faremo. Gestisco le mie attività in questo modo. Credo davvero che tutto possa accadere, tutto può succedere con le persone giuste al posto giusto.”

DC Comics e Marvel Comics hanno fatto un crossover a metà degli anni ’90 e, all’epoca, eraè stato un vero e proprio evento, con i titoli dei numeri che si alternavano tra “DC vs. Marvel”, “Marvel vs. DC”, e poll dei lettori che determinavano i risultati dei combattimenti tra i supereroi. Superman contro Hulk, Batman contro Capitan America, Shazam contro Thor e così via. Da allora molti dei personaggi partecipanti hanno preso vita sul grande schermo tramite attori, e vale la pena ricordare che l’idea di un universo cinematografico condiviso come il Marvel Cinematic Universe, che getta le sue radici nel modello dei fumetti, era di per sé una sorta di sogno irrealizzabile una volta.

Potrebbe davvero accadere un crossover tra DC e Marvel a Hollywood? Tutto è possibile e penso che ci sia abbastanza precedente per pensare che Johnson non stia semplicemente soffiando sul fumo. Ma l’attore ha anche recentemente screditato l’idea che ci sia una sorta di competizione tra DC e Marvel, dicendo che non c’è desiderio per la Distinta Concorrenza di copiare il modello Mavel, seppur i nuovi capi della Warner Bros. Discovery pensino il contrario. Forse la verità sta in mezzo.

