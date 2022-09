Dwayne Johnson ha condiviso una versione “corretta” dell’ultimo teaser di Black Adam

Dwayne Johnson ha, sorprendentemente, condiviso una versione aggiornata dell’ultimo teaser di Black Adam a seguito di un’ondata di lamentele da parte dei fan della Justice League di Zack Snyder.

Johnson ha recentemente condiviso un trailer di Black Adam con clip degli altri eroi e cattivi del DCEU. Tra una serie di clip di vari film DCEU c’è stata una breve inquadratura di un’esplosione causata da Steppenwolf dalla versione 2017 di Justice League – e i fan di Snyder Cut non ne sono stati contenti.

Il teaser è stato ora ricaricato con la clip rimossa, sostituita da una clip che sembra provenire dallo stesso Black Adam.

Corrected 👊🏾

Long before the world of heroes and villans, #BlackAdam ruled it all.

A god with zero mercy and power born from rage.

The #ManInBlack hits theaters worldwide…

ONE MONTH FROM TODAY.

OCTOBER 21 🌎@SevenBucksProd @DCComics @wbpictures pic.twitter.com/KmNPDOk3Cx

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 22, 2022