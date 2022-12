Dwayne Johnson ha parlato di un rumor “falso al 100%” che ha iniziato a diffondersi tra i fan della DC sui social media

La star di Black Adam, Dwayne Johnson, ha parlato della voce “falsa al 100%”, stando alle sue parole, che ha iniziato a diffondersi tra i fan della DC sui social media.

Dopo il cambio di regime ai DC Studios che ha posto James Gunn e Peter Safran in cima alla catena alimentare, il franchise noto ora come DCU ha visto grandi cambiamenti. Mentre il duo sviluppa il proprio piano per la “più grande storia mai raccontata” della DC, i fan hanno speculato avidamente su chi o cosa cederà sotto la scure della cancellazione.

Finora, il Superman di Henry Cavill è stata l’unica rifusione confermata, anche se le cose non sembrano mettersi bene nemmeno per il resto della Justice League. Uno dei maggiori potenziali bersagli è il Black Adam di Dwayne Johnson, poiché l’icona di Hollywood era intenta a ritagliarsi il proprio angolo del mondo DC proprio poco prima dell’arrivò di Gunn e Safran.

The Rock stava pianificando un futuro per la DC dopo oltre un decennio di tentativi di far decollare Black Adam, con piani per sequel, spin-off della Justice Society e persino un film che lo avrebbe visto lottare con il Superman di Cavill .

Tuttavia, Johnson ha recentemente dovuto sfatare una voce che faceva sembrare che potesse essere in lotta con la DC e la sua nuova leadership.

Venerdì 16 dicembre, sono iniziate a diffondersi voci secondo cui Dwayne Johnson aveva smesso di seguire più account relativi alla DC sul suo Instagram, inclusi l’account ufficiale del film Black Adam, DC Comics e Warner Bros. Discovery. Essendo l’attore più seguito su Instagram, nessun mi piace, post o “smetti di seguire” di Johnson passa inosservato, le speculazioni si sono intenficiate e la star è rapidamente intervenuta per contenere i danni.

Su Twitter, Johnson ha risposto a una ricondivisione di un post in cui affermava di aver smesso di seguire gli account DC, definendo le voci “100% non vere” e ha chiarito di non aver “mai seguito” nessuno di questi account col suo Instagram.

100% not true

Never followed either account on IG. — Dwayne Johnson (@TheRock) December 17, 2022

È risaputo che il film è il progetto in cui Johnson ha messo passione, e l’attore è stato piuttosto esplicito nel sostenere il suo successo sui social media. Mentre quest’ultima istanza sembra essere un classico caso di falsa voce che si diffonde selvaggiamente senza controllo, non è l’unica controversia DC in cui The Rock è stato coinvolto ultimamente. All’inizio della settimana, Johnson e il suo team sono stati accusati di aver fatto trapelare un rapporto alla stampa che indicava che Black Adam stava guadagnando più soldi di quanto non fosse in realtà.

Insieme a ciò, molti fan pensano che il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman nel film possa essere stato incluso come mossa per vendere più biglietti. Secondo quanto riferito, Johnson ha richiesto un cameo di Superman nel film, solo per vedere poi Cavill essere buttato fuori dal DCU sotto la nuova gestione di Gunn e Safran. Un addetto ai lavori ha anche detto che Cavill non era che una “pedina nel tentativo fallito di Dwayne di controllare la DC”.

Non sorprende quindi che The Rock abbia recentemente preso posizione sui social media. Dato che l’attore vuole che il franchise di Black Adam continui, ha senso che si muova per dissipare rapidamente eventuali false voci sul dissenso tra lui e la leadership della DC.

