Dwayne Johnson rivoluzionerà l’utilizzo di armi da fuoco sui set della Seven Bucks Productions

Il nuovo film con Dwayne Johnson di Netflix, Red Notice, vede protagonisti tre delle più grandi celebrità del pianeta – Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot – ed è uno dei tanti film di Hollywood che presentano armi da fuoco per motivi di trame piene d’azione.

Red Notice, che verrà lanciato sul servizio di streaming il 12 novembre, ha seguito protocolli di sicurezza molto accurati sul set, come fanno la maggior parte delle produzioni. Ma dopo la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins nel film con Alec Baldwin, Rust, Johnson si è impegnato a smettere di usare armi da fuoco vere su tutti i progetti prodotti dalla sua società, la Seven Bucks Productions.

“Prima di tutto, avevo il cuore spezzato”, ha esordito Johnson, parlando con Variety alla premiere di Red Notice di mercoledì sera a Los Angeles. “Abbiamo perso una vita. Il mio cuore è con la sua famiglia e tutti sul set. Conosco anche Alec da molto tempo.”

Johnson, che deve maneggiare armi da fuoco in Red Notice, dice che utilizzerà solo pistole di gomma sui suoi set da ora in avanti, e farà rispettare questa regola con qualsiasi studio con cui lavorerà.

“Non posso parlare per nessun altro, ma posso dirvi, senza un’assenza di chiarezza qui, che qualsiasi film che porteremo avanti con la Seven Bucks Productions – qualsiasi film, qualsiasi programma televisivo o qualsiasi altra cosa facciamo o produciamo – la svilupperemo senza usare armi vere”, ha detto Johnson a Variety. “Passeremo alle pistole di gomma e le rifiniremo in post-produzione. Non ci preoccuperemo dei dollari; non ci preoccuperemo di quanto costa.”

Johnson ha ricordato che dopo la notizia che ha confermato che Hutchins era morta sul set di Rust, era al telefono con la sua squadra per discutere di quali cambiamenti la sua azienda doveva apportare per garantire la completa sicurezza in futuro.

“Amo il mondo del cinema”, ha detto Johnson. “Ci sono protocolli e misure di sicurezza che abbiamo sempre adottato nel mondo del cinema e che prendiamo molto sul serio, e questi set sono set sicuri e ne siamo orgogliosi. Ma gli incidenti accadono. E quando succede qualcosa di simile penso che la cosa più prudente e più intelligente da fare sia fermarsi per un secondo, riesaminare davvero come andare avanti e elaborare come lavorare con gli altri. Qualsiasi film che faremo con la Seven Bucks e con qualsiasi studio collaboreremo, la regola è che non useremo pistole vere. Questo è tutto.”

