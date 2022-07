Dwayne Johnson stuzzica i fan elogiando il Superman di Henry Cavill

Anche se non si è ancora visto se Black Adam (Dwayne Johnson) entrerà effettivamente in contatto con L’Uomo D’Acciaio di Henry Cavill, non si può negare che il primo sia un grande fan del secondo.

Infatti, Johnson ha detto a ComicBook.com in quel del Comic-Con di San Diego che Cavill è il Superman definitivo della nostra generazione.

“Lo dirò. Dirò che Henry è un amico ed è un Superman fenomenale”, dice l’attore. “È un Superman fenomenale e il suo Uomo D’Acciaio è il Superman della nostra generazione, rispetto agli altri Superman del passato. Ogni volta che lo vedo, beviamo della tequila assieme e dico: ‘Questo ragazzo è Superman’. Il mio socio in affari di lunga data Dany Garcia è stato un appassionato sostenitore di Henry Cavill e della sua carriera per molto, molto, molto tempo.”

Durante il panel nella Hall H di Black Adam Saturday, Jaume Collet-Serra ha affermato che né Superman né Shazam sarebbero apparsi nel film a causa della sua natura di origin story: “Il nostro film è una origin story”, ha spiegato Collet-Serra. “Quando il film finisce, non sa chi siano Shazam o Superman”. Il regista ha aggiunto: “Deve capire al motivo per cui è qui, a cosa parla il mondo”.

“Come la maggior parte dei bambini che crescono, ho sognato di essere un supereroe”, ha detto in precedenza Johnson. “Da bambino, Superman era l’eroe che avrei sempre voluto essere. Ma, alcuni anni dopo mi sono reso conto che Superman era l’eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo turbolento. Troppo resistente alle convenzioni e all’autorità. Nonostante i miei problemi, ero ancora un bravo ragazzo con un buon cuore – mi piaceva solo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo come uomo, con lo stesso DNA che avevo da bambino, i miei sogni da supereroe si sono avverati. Sono onorato di unirmi all’iconico DC Universe nel ruolo di Black Adam. Lui è benedetto per magia con poteri pari a Superman, ma la differenza è che non si frena e va oltre: è un supereroe ribelle, unico nel suo genere, che farà sempre ciò che è giusto per le persone, ma lo farà a modo suo.”

