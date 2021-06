Dynasty Warriors: ecco il trailer dell’adattamento del famoso videogioco!

I fan della lunga serie di videogiochi hack and slash 1 contro 1000 hanno sofferto dall’uscita di Dynasty Warriors 9, un rinnovamento mal accolto che ha cambiato lo schema di controllo utilizzato dal gioco per vent’anni e ha aggiunto un’implementazione particolarmente scadente di un concetto di open world (chi pensava che la Cina del II secolo potesse essere così… vuota?).

Ma quella sofferenza sta per finire. No, non ci sono ancora notizie su Dynasty Warriors 10 o sul ripristino dello schema di controllo corretto per Dynasty Warriors 9 Empires. Tuttavia, i fan riceveranno una versione occidentale del nuovo film live-action di Dynasty Warriors e dobbiamo ringraziare Netflix per questo.

Dynasty Warriors arriverà su Netflix il 1° luglio e l’account YouTube di Netflix Asia ha rilasciato un trailer sottotitolato per farci divertire.

Potete vederlo qui sotto:

Basato sull’omonimo gioco di Koei Tecmo. La ribellione dei turbanti gialli scoppia alla fine della dinastia Han. Con l’aiuto dei suoi fidati braccio destro Guan Yu e Zhang Fei, il capo della milizia Liu Pei sopprime con successo la rivolta. Il calcolatore signore della guerra Dong Zhuo approfitta della situazione e prende il controllo della corte, suscitando ulteriori disordini.

Signori della guerra, guerrieri e uomini di stato conducono una battaglia per la supremazia in questo racconto fantasy basato sui videogiochi di successo e sul “Romance of the Three Kingdoms”.

Diretto da Roy Chow Hin Yeung, Dynasty Warriors vede nel cast Kai Wang come Cao Cao, Tony Yo-ning Yang come Liu Bei, Justing Cheung come Zhang Fei, Geng Han come Guan Yu, Ray Lui come Yuan Shao, Suet Lam come Dong Zhuo, e altro ancora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...